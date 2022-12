FESTIVAL ZAZA RAP TAIZA – Nuttea, Grodash et Busta Flex, bien arrivés à Madagascar

La plupart des artistes internationaux ont bien débarqué sur la terre malgache pour rendre honneur au plus grand festival de rap cette année.

Unifié par le Rap.Nuttea, Busta Flex et Grodash ne sont pas venus seuls au Festival Zaza Rap taiza. D’autres artistes internationaux tels que Bisso Na Bisso, Chilla, Noémie, DJ Keri , DJ Killer Mike, DJ Myst ainsi que DJ Krazy Ice sont déjà dans la capitale pour honorer cette sixième édition.

Malheureusement, Blacko et Olkainry n’ont pas pu venir au festival et sont remplacés par Bisso Na Bisso et Sir Samuel étant aussi deux grandes icônes de hip hop. Quant à Youssoupha, c’est aujourd’hui qu’il atterrira dans la ville résérvées des Mille.

Les légendes internationales du rap sont révérés d’être invitées dans la Grande île pour assister à cet événement grandiose.

Selon Grodash, c’est une fierté de participer à ce festival à Madagascar, de rencontrer le public ainsi que de renforcer le lien avec d’autres artistes dans le monde du hip hop. Pour Nuttea, le festival Zaza Rap Taiza est une occasion de venir dans l’île rouge qu’il a souhaité visiter depuis longtemps.

Une programmation riche

«Cela remonte à 20 ans que je suis venu ici pour la dernière fois pour mon troisième album. J’ai été bien accueilli. C’est logique que je revienne» ajoute Busta Flex. Après le festival, ils visiteront les sites touristiques de la Grande île pour la promotion du tourisme malgache.

L’ouverture officielle du festival Zaza Rap Taiza s’est tenue hier vers 15h au Palais des sports et de la culture Mahamasina. Des animations DJ, de danses, un défilé et un spectacle présenté par les artistes locaux comme Da Hopp et Bolo, se sont succédés sur la scène jusqu’à 21h. Sir Samuel prend le relais pour terminer cette première journée.

«Le festival n’est pas juste un spectacle mais aussi une forme d’éducation. Ces artistes légendaires transmettront des messages à travers le rap des années 90 et 2000.C’est important que le hip hop existe à Madagascar pour donner plus de crédibilité à la culture» explique Tovolah, artiste et organisateur du festival.

Le festival continuera jusqu’au samedi et réserve encore un programme chargé de spectacles et d’animations.