ÉTUDES A L’ÉTRANGER – Le salon des études en France attire les jeunes diplômés

La 7ème édition du Cap sur l’océan Indien organisé par l’Ambassade de France de Madagascar et Campusfrance Madagascar s’est déroulée hier à l’IFM. Un moyen pour les jeunes malgaches de rencontrer les représentants des dix-sept établissements français venant de différentes régions de France. C’est surtout les jeunes diplômés qui rêvent de s’envoler vers l’étranger pour étudier. “Je suis une étude en L1 en droit dans une université publique à Madagascar mais ce que je souhaite le plus c’est de pouvoir poursuivre mes études en France après l’obtention de mon diplôme de licence. Par ailleurs, j’aurais le temps de réunir les sommes nécessaires pour continuer mes études”, témoigne Mirindra. Des conférences à thèmes ont été proposées. L’événement est une opportunité de découvrir les filières et les débouchés qui s’offrent aux bacheliers et même ceux qui sont déjà diplômés. Les études à l’étranger nécessitent de la préparation auprès des futurs étudiants. Depuis la procédure d’inscriptionjusqu’à l’arrivée dans le pays de destination; étudier en France nécessite une préparation. Parmis les participants, Université de La Réunion ESIROI ou école d’Ingénieurs Panthéon-Assas ou encorel’université OMNES Education Excelia EDHEC,et des Business School comme BusinessSchool EM et Normandie Business School et des écoles de management comme CO ESSCA School of Management, SKEMABusiness School, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).