DOUBLE HOMICIDE – Il abat sa sœur et son frère

Crime sordide. Le village de Mandranga-Bevaho, dans la commune de Satrokala, district d’Ihosy, a été le théâtre d’un double homicide, mardi, vers 6 heures du matin. À cette heure-là, un homme est venu voir sa sœur de 65 ans, et son frère de 61 ans, chez eux. Il portait un fusil de chasse de calibre 12 millimètres. Il leur a rappelé un certain contrat verbal, selon lequel tous les deux doivent lui rembourser un bœuf qu’ils auraient volé et abattu au mois de novembre. Une querelle a éclaté et s’est envenimée. L’homme armé a été en proie à une grande colère et ne s’est plus contrôlé. D’après des témoins oculaires, il a tiré une balle dans la tête de son frère et une autre sur le bras de sa sœur. Le second projectile a perforé une côte droite de celle-ci. Les victimes sont décédées sur place. Ils ont perdu beaucoup de sang. Les villageois et la famille élargie des défunts ont pris la responsabilité de préparer les corps avant les funérailles. Quant à l’auteur, il a pris la fuite après avoir commis l’irréparable. Les gendarmes sont à ses trousses. L’enquête va bon train, selon les informations recueillies.