COOPÉRATION ALLEMANDE – 12 millions d’euros pour l’environnement

Germain, directeur général des impôts, représentant du ministre de l’Économie et des finances , Stefan Zeeb, directeur Afrique centrale de la Kfw, Bettina Zoch- Özel, conseillère régionale de la Kfw, Harinaina Léon Razafindralaisa , directeur général par intérim de Madagascar national parks, MNP, ont signé une convention de financement d’un montant total de 12 millions euros. la cérémonie de signature a eu lieu dans la hier dans le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, Mae, à Anosy, en présence de Michael Hausle, ambassadeur d’Allemagne à Madagascar, l’équipe de la direction générale du Trésor, celle du Mae, et celle de Mnp. Ce financement qui a été alloué par la république fédérale d’Allemagne par le biais de la Kfw servira à l’appui de la gestion intégrée du réseau des aires protégées de Mnp ou Agirap, initialement appelé fonds d´investissement pour le réseau des parcs nationaux de Madagascar. Il contribuera à assurer de façon pérenne la gestion intégrée et durable des aires protégées et contribuer ainsi au développement des zones riveraines. Le projet Agirap va durer six ans à compter de l’année 2023. Le fonds alloué servira au financement des activités de conservation et d´investissement en infrastructure, du développement socio-économique des zones riveraines (environ 45 aires protégées). Un renforcement des capacités humaines et managériales de Mnp sera également effectué. Et dans une moindre mesure et de manière dégressive, il servira au financement des coûts de fonctionnement et du personnel, ainsi que pour le financement des prestations de conseil et à titre prioritaire pour le paiement des coûts en devises. «Chaque année le gouvernement allemand prévoit des fonds alloués à des projets sous forme de coopérations : coopération technique et coopération financière. La coopération technique est gérée par la Giz et la coopération financière par la Kfw» a-t-on indiqué en marge de la cérémonie de signature.