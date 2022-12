APPROVISIONNEMENT – La zone Est privée d’eau

L’approvisionnement en eau est perturbé dans la zone Est. Les clients de la Jirama dans les quartiers d’Ambohimahitsy, d’Ambo­himangakely, de Soamanan­drariny, d’Ambatomaro, d’Antsobolo, d’Ambohibe sont privés d’eau, depuis la semaine passée. «La station d’Amoronakona est en arrêt, depuis le 2 décembre, à la suite d’une intervention au niveau d’une pompe à eau brute de captage. Cela a généré des perturbations dans l’approvisionnement en eau de quelques quartiers », explique le ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène (MEAH), Fidiniavo Ravokatra, hier, lorsqu’il a visité l’avancement des travaux de réparation de la station d’Amoronakona. Le directeur des opérations au sein de la Jirama, Rija Ramarosandratana, rassure que les travaux sont en phase finale. «L’approvision­nement devrait être rétabli, cette nuit ou demain (ndlr : ce jour), au plus tard.», précise-t-il. D’autres quartiers subissent des coupures d’eau, ces derniers temps. Dans la zone Sud, la station d’Ampirika est en arrêt à la suite de l’usure du compresseur qui commande la vanne pneumatique, ce qui a provoqué hier, la panne d’eau autour d’Ambohidrapeto. La vétusté des infrastructures sont les principales origines des coupures. Fidiniavo Ravokatra note cependant que «le problème d’approvisionnement en eau a légèrement diminué, par rapport à chaque année.». Le MEAH mène plusieurs actions pour faire face à la période d’étiage, et pour améliorer les infrastructures afin de mieux gérer l’approvisionnement en eau.