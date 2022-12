ANDOHANILAKAKA – Il tue sa femme et tente un suicide

Grave. Un homme de 39 ans a été admis pour les premiers soins au centre hospitalier d’Andohanilakaka, mercredi. Il a été ensuite transféré à celui d’Ihosy. Le médecin lui a fait une ordonnance d’évacuation vers Fianarantsoa. La décision de sa famille a été attendue, sinon il devrait y être déjà. Le patient est sérieusement blessé à la gorge et à la tête. Il a besoin d’une intervention chirurgicale urgente. Il est escorté par des gendarmes. Sa femme et lui se sont disputés, ce jour-là, à Ilakakabe. L’origine de leur querelle reste inexpliquée. Hors de lui, il a mortellement battu son épouse. Le rapport des faits de la gendarmerie révèle qu’il a ensuite voulu se suicider. Il a planté dans sa tête un bon coup de fer acéré et a essayé de trancher sa gorge avec un couteau. Malgré ses tentatives, il a toujours survécu. Des soldats chargés de la sécurité du village ont arrêté le trentenaire. Ils l’ont présenté à la brigade de la gendarmerie d’Andohanilakaka. Le corps sans vie de la défunte a été confié à sa famille après le constat réalisé par trois gendarmes du poste avancé local.