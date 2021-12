Tourisme – La Médaille d’or pour Azura de Tolagnaro

Une consécration. La fédération internationale du tourisme a remis la médaille d’or du tourisme international à l’établissement l’Azura Hôtel & Spa situé à Tolagnaro. Une médaille qui récompense toute l’équipe du directeur des opérations, Tantely Raonivelo, pour leur excellent travail depuis deux ans et demi, et qui encourage aussi les jeunes malgaches qui s’orientent vers les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Le président de la Fédération internationale du tourisme, Jean Eric De Saint Luc, a fait le déplacement spécialement de France. Il n’a pas manqué de rappeler que la fédération encourage la jeunesse malagache à s’investir dans les métiers du tourisme, en particulier à Madagascar qui garde une très grande potentialité.

Des personnalités étaient présentes à la cérémonie, dont Viviane Dewa, présidente de la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie de Tolagnaro et Vice-Présidente de l’Office régionale du tourisme, Lanto Rabary de la Banque centrale de Madagascar, Rollis du Projet intégré de croissance, Ony Ramasy de la direction Régionale du tourisme, du personnel de la BNI, des membres la Communauté Indienne de Tolagnaro… et bien d’autres.