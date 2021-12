Toamasina – Un homme bat à mort son épouse

Crime odieux dans le quartier de dépôt à Toamasina. Battu par son mari, une mère de famille a trouvé la mort. La défunte était âgée de trente huit ans. Selon les informations recueillies, une scène de ménage serait à l’origine de ces coups et blessures ayant entraîné la mort. Le couple s’est disputé dans la soirée de dimanche.

Les tenants et les aboutissants ne sont pas encore communiqués, néanmoins, le chef de famille en était venu aux mains. Rouée de coups, la mère de famille a perdu connaissance. Les coups qu’elle a encaissés par la suite a fini par l’emporter. La dépouille mortelle de la trentenaire a été laissée sur le lit conjugal. La triste nouvelle s’est ensuite répandue dans les parages et les riverains ont été finalement informés de la scène de ménage qui a viré en homicide.

Les forces de défense et de sécurité ont été informées du coup mortel et une enquête est ouverte. Le couple a des enfants dont le plus jeune est âgé d’à peine douze ans. Le garçonnet, sous le choc, n’a pas pu apporter d’informations supplémentaires sur la tragédie qu’il a vécue la nuit où il a perdu sa mère. Le chef de famille a été arrêté et placé en garde-à-vue.