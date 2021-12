Évolution du coronavirus – Cinquante-trois porteurs du virus suivis au village Voara

Le centre de traitement Covid-19 au village Voara à Andohatapenaka est à nouveau opérationnel. Cinquante trois porteurs du virus de Covid-19 sont suivis dans ce centre de traitement, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, du 8 décembre. « Ils sont confinés au village Voara pour couper la chaîne de transmission de l’épidémie », peut-on lire dans ce communiqué.

Le gouvernement affirme l’existence de cas importé, mais en petit nombre. Il souligne, cependant, que les cinquante-trois porteurs du virus de Covid-19, pris en charge à Andohatapenaka, sont des « cas locaux » et non des « cas importés ». L’existence de variant autre que le Beta et la souche originale du coronavirus n’est pas précisée.

Les responsables du ministère de la Santé publique, ceux du ministère des Transports et ceux du ministère du Tourisme se sont réunis sur l’évolution de cette maladie, récemment. Ils ont indiqué qu’Analamanga, Vakinankaratra et Matsiatra Ambony ont un taux d’incidence légèrement élevé.

Le gouvernement exhorte l’utilisation des Covid-organics (CVO) préventifs pour les personnes qui n’ont pas encore contracté le virus, et la prise du CVO curatif, pour les malades. Le gouvernement n’a pas mentionné la vaccination anti-Covid-19, comme moyen de prévention de la maladie, dans ce compte-rendu du conseil des ministres.