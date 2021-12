Andohatapenaka II – La violence domestique gagne du terrain

La violence conjugale est très courante dans le fokontany d’Andohatapenaka II. Le fokontany recevrait trois plaintes par jour, en moyenne. « Il s’agit, en général de conflits entre couple », indique un responsable au sein de ce fokontany, hier. Le cas d’une femme qui a porté plainte pour coups et blessures, perpétrés par son mari, fait partie des récentes plaintes, reçues et traitées dans ce fokontany. « La victime a porté l’affaire devant la Police. Cependant, elle n’a pas obtenu gain de cause, selon ses allégations. Le fokontany ne peut pas s’immiscer dans le travail de la police », a indiqué Haingotiana Rasoa­nantenaina, responsable de la veille communautaire à Andohatapenaka II.

D’autres témoignages ont révélé que le mari est, en général, le principal auteur de la violence. « Le conflit entre ma fille et mon gendre a commencé par le nettoyage de la maison. Il a enfermé ma fille chez eux. Il ne l’a pas autorisé à travailler et l’a arrosé avec de l’urine », témoigne Raivo, mère de famille à Andohatapenaka II.

Toutes ne portent pas plainte. « Une voisine a été enfermée chez elle, par son mari, alors qu’elle est enceinte. Cette dernière doit endurer, en plus de cela, toutes les violences que le chef de famille lui fait subir. Elle refuse de porter plainte car elle a peur », rajoute Raivo.

Sensibiliser les femmes

L’association Fitia de Mialy Rajoelina, la première dame, et Wednesday Morning group (WMg) travaillent ensemble pour aider ces femmes et les protéger contre les violences basées sur le genre. Hier, les deux associations ont été dans le fokontany d’Andohatape­naka II, pour informer les femmes sur les types de violence qui peuvent survenir à la maison et au niveau de la communauté, ainsi que les lois régissant la violence à Madagascar. « L’association Fitia dispose déjà d’un centre de prise en charge des victimes de violences. Elles recevront des soutiens appropriés », a déclaré gentiane Andrianisa, représentante de l’association Fitia à Andohatapenaka II. La participation de l’association Fitia au renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre pendant les seize jours d’activisme, comprend la formation de cinquante femmes dans trois fokontany, à savoir, Mahamasina, Andohatapenaka et Nanisana.