Amélioration de l’efficacité sociale – Les formations se poursuivent

Les efforts pour améliorer l’assiette fiscale continuent de façon intense. Ainsi des formations sur les outils d’évaluation et de diagnostic de l’administration fiscale sont initiées avec le soutien de partenaires internationaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à améliorer sensiblement la mobilisation des recettes fiscales, la Direction Générale des Impôts (DGI ) a affirmé appuyer la réalisation des projets de réalisation des réformes par la poursuite des programmes de formation et d’accompagnement de ses responsables décideurs, tout en mettant en place des outils permettant d’évaluer les résultats attendus.

Ainsi, en partenariat avec le Secrétariat de la Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT), l’African Tax Administration Forum (ATAF), la Banque Mondiale, à travers Ie projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PASP), et Ie Fonds Monétaire International (FMI), des sessions de formation sur les outils d’évaluation et de diagnostic de l’administration fiscale sont initiées.

D’après les explications, l’outil TADAT est un instrument mis au point par des partenaires internationaux de développement, avec I’apport technique d’un large éventail d’experts, pour aider à rendre les administrations fiscales plus efficaces et équitables. Ledit outil permet ainsi à la DGI de s’auto-évaluer, de mesurer ses performances régulièrement, et par là même de détecter à temps les points faibles, puis de prendre les mesures correctives idoines. La première vague des participants a été inscrite au mois de septembre 2019 et la seconde en janvier et février 2021. Et ce lundi 6 décembre, une troisième session de formation à l’endroit d’un panel plus élargi tel que des responsables et chefs d’unités opérationnelles de la DGI, des représentants des sociétés civiles, du secteur privé, et de la chambre du commerce, des représentants des groupements et des enseignants chercheurs, a été lancée au Calton Anosy.

Nouvelle stratégie

Les autres participants à cette session de formation sont issus des cabinets de conseil, de l’Economic Dévelopement Board of Madagascar (EDBM), du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), du BIANCO et de l’ENAM. La cérémonie de lancement de cette nouvelle étape du programme s’est déroulée sous l’égide du Secrétaire Général de l’Économie et des Finances Andry Velomiadana Bearison Ramanampano­harana.

« À travers cette troisième session de formation, il est attendu une meilleure appropriation de cet outil par les responsables et chef d’unités opérationnelles de la DGI, l’initiation des personnes en dehors de l’administration fiscale, notamment celles actives en matière de finances publiques et de redevabilité sociale, à l’outil TADAT et au métier de I’administration fiscale, ainsi que I’intégration des nouveaux formés dans le groupe de travail TADAT », a-t-on également indiqué.

Toujours selon la DGI, cette session durera jusqu’au lundi 13 décembre et se terminera par la remise de certificats TADAT aux participants des trois promotions ayant réussi avec succès leur formation, 14 décembre prochain à Antananarivo.

La DGI a fait savoir par ailleurs que faisant suite à la mission d’assistance technique réalisée par l’expert du FMI, Maureen Kidd, l’année dernière, visant à développer une nouvelle stratégie en matière de services aux contribuables, une nouvelle série de réunions collégiales, présidées par le Directeur Générale des Impôts et le missionnaire du FMI AFRITAC Sud, Philip Penanjee, s’est tenue le mois dernier à Madagascar.

Les principales tâches de cette mission étant notamment d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente mission et aider la DGI à faire avancer les progrès, d’identifier les défis de mise en œuvre et d’accompagner l’administration fiscale du pays dans les prochaines étapes.

Toutes les structures centrales et opérationnelles entretenant des relations de proximités avec les usagers y ont participé activement, à savoir la Direction Technique, la Direction de la Formation professionnelle, la Direction des Grandes Entreprises, la Direction Régionale des Impôts Analamanga (incluant les services régionaux des entreprises et des représentants des centres fiscaux), le Service de Pilotage et de la Communication et le Service du Système d’informations fiscales.

À l’issue de ces semaines de concertation, l’expert a adressé des propositions d’amélioration des méthodes de travail, afin de parfaire notamment la mise en œuvre de la stratégie de TPS (Tax Payer Services).