Ambohimangakely – L’ARF souhaite une ville vivable

Soucieuse du développement de sa localité, l’Association des Riverains de Fiadanana » (ARF), initie différents projets.

L’ARF est un organisme légalement constitué, et a été créé pour superviser et mettre en œuvre différentes visions et projets pour améliorer le cadre de vie et l’environnement en général dans la localité de Fiadanana, au PK 12 sur la RN 2.

Différents travaux ont déjà été entrepris tandis que d’autres le seront bientôt, parmi lesquels la réhabilitation du pont d’Ambohimangakely, l’amélioration des routes pavées et goudronnées, le curage du canal, l’illumination de l’espace par l’énergie solaire, etc… Tous ces projets sont réalisés avec l’agrément de la commune d’Ambohiman­gakely.

Dans un communiqué, l’Association annonce qu’ elle est également conçue pour protéger les intérêts des individus qui vivent et possèdent des terres et des biens « légalement » localement

Tout cela pour avoir une ville vivable, propre et paisible (Zone Résidentielle). L’ARF prend ces objectifs au sérieux et refute catégoriquement l’intention d’un groupe de personnes malveillantes de s’infiltrer ou de faire quoi que ce soit à la propriété commune de ses membres.