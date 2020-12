Météo – Succès de la pluie provoquée

Une campagne d’opération de pluie provoquée se tient entre le 8 et le 11 décembre, à Antananarivo. Elle vise à rétablir les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité.

La pluie arrose Antananarivo et ses environs. Des techniciens en météo ont ensemencé les nuages, hier entre midi et 14 heures, pour provoquer la pluie. Cette opération est réalisée à la demande de la Jirama pour alimenter en eau Tsiazompa­niry, Mantasoa et Andekaleka, donc, pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité. L’opération durera quatre jours. Jusqu’à vendredi, ces techniciens de la météo vont semer sur les nuages des produits qui favorisent la formation de pluie. Les techniciens sont satisfaits. « On peut dire que l’opération est un succès. La pluie est tombée dans les endroits cibles. Elle a même permis la formation de pluies dans des zones non cibles, comme la ville d’Antananarivo », indique un technicien de la direction générale de la Météorologie qui a participé à cette opération.

La Jirama préfère attendre la fin de l’opération pour évaluer le résultat de cette pluie provoquée. Son objectif est de remplir les barrages d’Andekaleka, de Tsiazompaniry, de Mantasoa pour pouvoir produire plus. Ces sources d’énergie commencent à tarir, faute de précipitations. C’est ce qui génère les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité importants à Antananarivo.

Bénéfique

L’électricité produite par la centrale hydroélectrique d’Andekaleka a nettement régressé. Elle ne produirait plus que 25% d’électricité. Nous verrons, vendredi, si les quantités d’eau de pluie durant cette opération suffiront pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité.

Néanmoins, cette opération sera bénéfique pour les paysans de la région d’Anala­manga. Ils ont besoin d’arroser leurs champs de culture. Beaucoup n’ont pas pu commencer le repiquage à cause de la sécheresse. La pluie n’est pas tombée à Antananarivo, malgré les nuages sombres et épais qui se formaient dans son ciel, depuis quelques jours. Les conditions de formation de pluie n’étaient pas remplies. Il manquait quelque chose. « Il a fallu ces sels de cuisine traités et ensemencés dans les nuages pour stimuler les précipitations », ajoute le technicien de la météo. Ces substances ajoutées dans les nuages ont permis l’extension des nuages.

Cette opération coûte cher. Chaque opération coûterait dans les 10 millions d’ariary. « C’est surtout le tarif du survol qui est cher et non l’opération proprement dite », affirme une source auprès de la direction générale de la Météoro­logie.