Mahajanga – Promotion de huit nouveaux gradés à la Gendarmerie nationale

Remise de galon à huit nouveaux gradés dimanche, à la circonscription de la Gendarmerie nationale à Mahajanga. Au total, ils sont cinquante quatre nouvellement promus cette année, dont huit nouveaux récipiendaires depuis le début de ce mois de décembre. Un colonel, un commandant, deux nouveaux chefs d’escadron et quatre gendarmes ont été décorés de leur nouveau galon, par le commandant de la Circonscription de la Gendarmerie nationale, le général de brigade D’Y La Paix Ralaivaonary.

« Face à l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie depuis le mois de mars, nous n’avons pas pu fêter les promotions et avancements de nos éléments. Cette première semaine du mois de décembre est ainsi consacrée à la célébration de ces avancements de grade et promotion pour les nouveaux officiers, sous-officiers et gradés. L’avancement est obtenu après une évaluation et selon l’anci­enneté du concerné. La promotion signifie aussi que la responsabilité augmente», a expliqué le commandant de la CIRGN de Mahajanga.

La remise de galon s’est déroulée selon la tradition de la gendarmerie. La grande famille des bérets noirs se sont ensuite retrouvés autour d’une table pour arroser cette série de promotions, qui devait être célébrée tous les mois.

Du fait du protocole et des mesures sanitaires qui interdisaient les rassemblements à cause du corona­virus depuis plusieurs mois, la fête a été reportée ce mois-ci. En novembre, six nouveaux gradés dont une femme ont été promus au grade supérieur.