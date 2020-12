Lutte contre le changement climatique – Madagascar renforce son engagement

En marge de la journée mondiale du climat, Madagascar dresse ses perspectives pour lutter contre le changement climatique. Réduire la consommation de charbon est une priorité.

La Grande Île n’échappe pas aux conséquences du changement climatique dont les impacts sont palpables. « La hausse des températures est flagrante. Lors d’une descente dans la partie Nord du pays et il y a une semaine, la température maximale a grimpé jusqu’à 41°C. Sur les Hautes Terres, notamment dans la partie de la région Haute Matsiatra, le mercure a atteint les 35°C », indique Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ministre de l’environnement et du développement durable.

Madagascar a ratifié des conventions internationales comme le protocole de Kyoto ou encore, l’accord de Paris sur le climat. Des engagements qui doivent être tenus afin d’atténuer les effets du changement climatique. « L’atmosphère n’a pas de frontières. Lorsque la pollution est libérée, les conséquences touchent tous les pays du monde. L’accord de Paris indique que la température sur terre ne doit pas dépasser les 2°C jusqu’à l’an 2100. Sinon un chamboulement du climat pourrait survenir. Madagascar a fait part de son engagement dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national, il s’agit d’un engagement selon lequel, le pays va limiter l’émission du gaz à effet de serre à 14% jusqu’à l’an 2030. D’un autre côté, le pays s’engage à multiplier les puits de carbone comme la forêt », indique Lovakanto Ravelo­manana, directeur du bureau national du changement climatique au niveau du ministère de l’environnement et du développement durable.

Diplomatie verte

Le changement climatique n’impacte pas seulement le pays. «Nous sommes actuellement dans le cadre de la diplomatie verte afin que les pays industrialisés, premiers responsables du changement climatique, puissent nous aider dans le cadre de l’adaptation. L’adaptation signifie la prévention de la montée des eaux lors des saisons des pluies. C’est également le cas pour les zones côtières qui risquent d’être englouties par la mer d’ici peu et ce, à cause du niveau de la mer », indique la ministre de l’environnement et du développement durable.

La déforestation rime avec l’utilisation excessive du charbon. Des engagements à long terme devront être pris pour en limiter la consommation. « Nous avons proposé un projet au niveau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il s’agit de la réduction de 5% de la TVA sur le gaz butane. Par ailleurs, une convention a été conclue entre le ministère et les exportateurs du gaz » indique la ministre.

Cette convention implique la diminution du prix du gaz de 9%. Ce qui n’est pas suffisant puisque le but est de réduire la consommation de charbon qui est de 450 000 tonnes par an, combustible utilisé par 90% des Malgaches.