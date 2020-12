Energie – Les négociations sur Volobe sur le point d’aboutir

Alors que la Compagnie générale d’hydroélectricité de Volobe (CGHV) attend la signature finale du projet depuis avril, une révision du tarif moyen du kilowattheure est demandée.

Longue attente. Les négociations en vue de la concrétisation du projet de barrage hydroélectriqe Volobe Amont dans la région Atsinanana sont à un cheveu d’être conclues selon la compagnie chargée de sa construction à travers son directeur général. Un constat exposé par ce dernier, à Toamasina hier, à l’occasion de la présentation des tenants et aboutissants du projet auprès des responsables régionaux et communautés locales.

« Toutes les parties prenantes sont d’accord à presque 99% actuellement. Nous attendons le feu vert des hautes autorités pour finaliser le contrat et pour procéder au démarrage concret des négociations pour le financement auprès des bailleurs de manière à entamer la construction même du barrage » explique Rémy Huber, directeur général de la Compagnie Générale d’Hydroélectricité de Volobe (CGHV).

Les négociations étaient sur le point d’aboutir au mois d’avril. Mais avec le contexte de pandémie actuel, les pourparlers ont été reportés au mois d’octobre où les autorités ont préféré revenir sur quelques points à améliorer avant le démarrage concret du projet, notamment le contrat de concession qui devrait durer 25 ans et non 35 ans comme prévu, le prix du kilowattheure passerait de 5,75 à 5 centimes d’euro ou encore l’éventuelle entrée de l’État sur le projet à hauteur de 10%.

Finalisation

Le projet en est donc à la finalisation de l’étude d’impact environnemental et social, de ses plans de gestion et de la préparation des appels d’offres, liés à l’approvisionnement général du projet surtout pour la phase construction. Cependant c’est l’attente de la signature des contrats de concession et de vente avec l’État qui reste à réaliser. Ce projet Volobe Amont devrait ainsi permettre de réduire les dépenses de la Jirama qui est actuellement à peu près 17 à 18 centimes d’euros par KWh et va par la suite impacter positivement le prix à la consommation.

En effet, pour la région Atsinanana, la Jirama est encore dans l’obligation de recourir à des fournisseurs privés. Ces derniers utilisent des centrales thermiques pour produire de l’électricité. Un système coûteux comparé à la solution hydroélectrique qui est trois fois moins chère.

« Il y a déjà un barrage à Volobe. Ce dernier produit environ 6 Mégawatts d’électricité alors que le besoin de la région se situe entre 26 et 28 Mégawatts journalier. La compagnie fait appel à des fournisseurs pour combler le gap. La production journalière de toutes les centrales, hydro, solaire et thermique réunit aujourd’hui environ 39 Mégawatts. Ce qui satisfait amplement les besoins de Toamasina. Cependant, la production sur le thermique constitue la majeure partie de cette électricité. Un peu coûteux pour la compagnie. L’avènement de Volobe Amont devrait changer la donne » s’enthousiasme Tsitohery Francesca, directeur régional par intérim de la Jirama pour la région Atsinanana.