Commune urbaine d’Antananarivo – Le bazar de Noël reprend

Quand la festivité de Noël rime avec achat et cadeau. Le bazar de Noël 2020 sera prévu à Isotry et Mahamasina cette année. Selon l’organisation de la Commune Urbaine d’Anta­nanarivo il aura lieu le 15 décembre et s’étendra jusqu’au 3 janvier 2021. « Les participants sont invités à s’inscrire auprès du marché de Soamanatombo, Anosy et au bureau du président du marché au niveau du marché d’Ambodin’Isotry du 7 au 11 décembre. L’inscription ne se fera que sur ces trois points », indique Rija Randrianarisoa, directeur du marché à la Commune Urbaine d’Antananarivo.

La sécurité et le respect des barrières sanitaires seront respectés, selon le responsable. « Nous tâcherons de bien respecter la sécurité du lieu. Des activités ludiques seront exposées. Par ailleurs, nous essaierons également de faire suivre aux visiteurs et à tous les participants les gestes barrières nécessaires », enchaîne-t-il. Ailleurs comme dans le cas du marché d’Andravoa­hangy, les décorations de Noël remplissent déjà les étals des marchés. Les arbres de Noël et les illuminations, de toutes les formes et de toutes les couleurs, se font apprécier par chaque visiteur et habitué de ce marché.