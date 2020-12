Campagne litchis – Le Sud-Est abandonné

Avec la demande du marché européen revue à la baisse pour cette campagne 2020, une partie de la production de litchis malgache peine à trouver preneur. Ce constat a été exposé hier par un opérateur de cette filière opérant dans la région du Vatovavy Fitovinany qui a préféré se tourner exclusivement sur la production dans la région Atsinanana. Si le marché européen avait passé commande de plus de quinze mille tonnes à la même période en 2019, cette année ce chiffre a été revu à la baisse avec douze mille tonnes de litchis en direction de l’Europe avant les fêtes de fin d’année.

« Dans le Sud-Est, la production bat son plein, mais c’est l’acheminement de la marchandise jusqu’à Toamasina qui nous a découragés. Raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur la région Atsinanana », confie un collecteur. En effet, Mada­gascar produit entre 80 000 et 100 000 tonnes par an, mais faute d’infrastructure et parfois recalés sur le volet qualité, les produits de la Grande île ne s’écoulent finalement que sur le marché local.

Durant en moyenne deux mois, la saison du fruit de Noël gagnerait à être mieux exploitée avec une meilleure préparation au niveau des infrastructures. La Grande île ne peut exporter qu’un peu moins de 20 000 tonnes sur 100 000 tonnes de production. D’un autre côté, ces 20 000 tonnes ne couvrant pas la demande du marché habituel en temps normal avec une baisse de quotas sur le principal marché qu’est l’Europe, ces clients se tournent alors vers les autres pays producteurs, à l’instar de l’Afrique du Sud.