Business forum Atsimo-Andrefana – Les potentialités minières négligées

Les trois jours de Business Forum ont été riches en idées et en propositions. Le secteur minier a, en revanche, été quelque peu moins mis en avant.

LOUPÉES. L e s richesses minières dont regorge la région Atsimo Andrefana ont été survolées et non approfondies. Les dix panels de discussion organisés lors du Business Forum régional, qui s’est tenu à Toliara, n’ont pas abordé le thème des potentialités minières. «À mon constat, le forum a été principalement axé sur l’Agri-business avec l’annonce de la mise en place d’un projet de transformation agroindustrielle dans la région Sud-ouest. Tout a tourné autour de ce projet comme le développement énergétique qui va le soutenir avec la mise en place d’une usine par district », raconte un participant.

À la liste de Mining Business Center, une dizaine de sociétés minières sont pourtant localisées dans la région Atsimo-Andrefana : Base Toliara, PAM Sakoa, Magrama, Red Granity et Labrador, MCM, Madagascar Mineral Ressources, Jindal, Mada-Aust, Energizer Ressources, Gold Sand, Coal Mining Madagascar, MadCore, Madagascar ressources et SG Group. On indique qu’elles effectuent des recherches ou exploitent des pierres e t métaux précieux, des substances industrielles et des pierres d’ornementation.

Sans oublier le saphir de Sakaraha, le corindon, l’or et les pierres d’Ampanihy, Betioky, Benenitra, Ankazoabo, Beroroha. «Lors de ce forum, je m’attendais à définir comment ces ressources pourraient impacter plus la vie économique et sociale de l’Atsimo-Andrefana », regrette-t-il.

Approche intégrée

La suspension de la société Base Toliara a été soulevée par le député du district de Toliara II. D’autres lui ont emboîté le pas en avançant que 160 millions de dollars seront investis dans les deux premières années du projet d’extraction d’ilménite. « Un énorme avantage à tirer pour les opérateurs locaux en termes de construction et surtout d’emplois», lance un participant.

Entre les discussions, un participant, en s’adressant à la ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, a demandé de faire passer le message au ministre en charge des Mines. «La levée de la suspension des permis miniers résoudra en bonne partie le problème de développement de l’Atsimo-Andrefana», insiste-t-il. Il a été souligné que ce développement doit partir d’une approche intégrée en définissant les priorités. Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Christian Ramarolahy, dans une discussion, a mis en exergue que le développement énergétique de l’Atsimo-Andrefana, ne se fera pas par la seule Jirama.

Aussi, les participants ont-ils attendu que la situation du gaz de Mahaboboka à Sakaraha soit plus éclaircie. La suite à donner au projet d’exploitation du charbon de terre d’une capacité de 60MW, à Benenitra, qui peut contribuer à augmenter de 12% la capacité de production énergétique, annoncée en 2018, n’a pas été claire. Au lendemain du forum qui s’est tenu du 1er au 3 décembre, une foire régionale des Mines s’est tenue à la Chambre de commerce, mais n’a pas tellement donné l’effet escompté. Il n’y eut pas assez de communication et peu de visiteurs. Tous les opérateurs miniers n’y ont pas été présents.