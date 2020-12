Antsiranana – Timide campagne sénatoriale

Trois candidats se présentent dans la province du Nord aux élections sénatoriales. La campagne qui se termine ce jour a été plutôt calme.

La province d’Antsiranana vit les dernières heures de la campagne sénatoriale, puisqu’elle prend fin aujourd’hui mercredi. Les candidats, issus de la liste Isika Rehetra Miaraka amin’Andry Rajoelina et de celles de deux indépendants, vont les utiliser pour convaincre les grands électeurs, composés des maires et conseillers, élus dans les cent cinquante communes urbaines et rurales qui forment les régions Sava et Diana. Soit mille cent six électeurs.

En général, la campagne a été quelque peu silencieuse. Chaque candidat l’a menée à son rythme et selon son propre style, même s’ils se sont tous efforcés de rencontrer les électeurs dans différents endroits. Les t rois prétendants à la course du 11 décembre et leurs équipes respectives ont aussi essayé de faire un clin d’œil aux électeurs en leur offrant des dons en matériels de construction.

Mais celui qui figure en tête de la liste IRD, Seramila Avizara Mino, a fait la différence par rapport à ses deux adversaires, Lemoine Solo­niaina Herman et Bematana Martin, bien connus par la population de Sava. Il a pu sillonner les soixante-six communes rurales et urbaines de la région Diana et une grande partie de celles de la Sava. À chaque tournée, il a apporté une nouvelle approche en organisant des réunions avec les maires et­ conseillers concernés sous les manguiers ou dans de modestes endroits. Et c’est sa force selon les observateurs. «Je dois apporter le changement en matière de politique classique car une fois que je serai élu, j’aurai l’obligation de travailler avec ces communes », affirme le candidat de la liste orange.

Bien que chacune de ces trois listes puisse compter sur de nombreux grands électeurs dans les deux régions septentrionales, rien n’est acquis d’avance même si des pronostics avancent que la bataille sera disputée finalement entre l’opérateur Seramila Avizara Mino et l’ancienne tête de liste du parti HVM, Bematana Martin, lors des dernières sénatoriales.

Quoi qu’il en soit, pour obtenir les deux sièges à pourvoir au Sénat, ils doivent compter sur la majorité des voix des grands électeurs sans ou avec étiquette politique. Pour l’instant les observateurs politiques dans la province d’Antsiranana ne donnent pas la victoire à un candidat particulier, mais prévoient un duel serré entre ces deux candidats potentiels. Dans tous les cas, seuls les résultats confirmeront ou infirmeront les spéculations.

De son côté, la branche de la CENI dans la province d’Antsiranana a déclaré, par le biais de son président, qu’elle n’a reçu aucune doléance de la part de ces prétendants durant la propagande électorale.