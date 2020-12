Situation incompréhensible. Madagascar a dû racheter les effets de sa propre reine mis en vente aux enchères à Londres. C’est juste aberrant. Comment peut-on expliquer une telle situation? Le fait est que ces effets ont été gardés par Clara Herbert, dame de compagnie de la reine Ranavalona III à la mort de la dernière souveraine de Madagascar. Y a-t-il eu un testament de la reine léguant ses effets à sa dame de compagnie? On l’ignore. L’État malgache aurait pu s’opposer à cette vente aux enchères au lieu de consentir à racheter ses propres biens? On aurait compris si c’était les descendants de Ranavalona III ou de Ramasindrazana qui avaient procédé à cette vente mais eux-mêmes ignoraient sans doute l’existence de ce patrimoine. On se demande également pourquoi ces pièces n’avaient pas été ramenées avec la dépouille de la reine Ranavalona IlI lors du rapatriement de son corps à Madagascar. Il y a peut-être encore d’autres choses quelque part concernant la dernière reine de Madagascar.

Après tant d’années de discrétion, pourquoi Kerry Taylor Auctions a décidé de procéder à la vente maintenant? L’ordre ou l’autorisation venait de qui? Les descendants de la reine n’ont donc aucun mot à dire dans cette affaire? Autant de zones d’ombres qui méritent d’être éclairées étant donné que le cas pourrait se reproduire pour d’autres pièces historiques. Les descendants de la reine avaient demandé au président de la République, lors de l’inauguration du rovan’ Antananarivo de tout faire pour rapatrier le crâne du prince Rainandriamampandry exécuté puis decapite par les colons qui l’ont emporté ailleurs. Il en va de même du crâne du roi Toera. On ne peut pas imaginer que l’État va devoir passer par la même procédure pour pouvoir exaucer le vœu de la famille de ces martyrs.

Reste à savoir si quelqu’un qui est entré en possession des îles éparses va également les vendre aux enchères un jour. L’entreprise serait plus compliquée pour l’État étant donné les richesses de ces îles même si c’est la façon la plus simple de les reconquérir. Mais la situation est exactement la même. On doit racheter nos propres patrimoines. C’est une bonne raison d’avoir une diplomatie influente et efficace. Si on avait une représentation à Londres, on aurait peut-être pu faire quelque chose.

C’est à cela que servent les ambassadeurs dont les nominations doivent répondre à certains profils autres que politique. Il y a fort à parier que la vente aux enchères de Londres ne sera pas la dernière de l’histoire. Adjugé.