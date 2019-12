Slalom Last Race – Faniry remporte le titre avec panache

Vainqueur du Slalom Last Race, hier sur le circuit d’Ambohidratrimo, Faniry Rasoamaromaka a décroché la couronne nationale au volant de sa Citroën C2.

Il lui suffisait d’une quatrième place pour s’assurer du titre. Mais Faniry Rasoamaromaka, sur Citroën C2, a tenu à faire les choses en grand. Pour la septième et dernière manche de la saison, il a confirmé son statut de numéro un en s’imposant avec panache. Une victoire au terme du Slalom Last Race de l’ACCT, qui lui offre sur un plateau la couronne nationale, puisqu’il porte ainsi son total à 161 points.

Faniry a bouclé les trois manches du weekend avec le meilleur cumul, soit 5min 39,83sec. Des chronos de 2min 50,50sec au départ de la piste A et de 2min 49,33sec au départ de la piste B plus précisément. Il a dominé la concurrence durant les trois joutes, réalisant à chaque fois les meilleures performances et parachevant de cette manière sa domination sur cet exercice 2019. Un exercice conclu avec cinq victoires en sept courses disputées.

Mainmise

La deuxième position de ce Slalom Last Race est revenue à l’autre frère Rasoamaromaka, en l’occurrence Mika, également aux commandes d’une C2 de la marque aux Chevrons. Il conclut l’année avec un total de 140 unités. Il prend de ce fait la place de vice-champion, avec deux succès à son actif. C’est simple, les fils de Hery Be ont tout simplement eu la mainmise sur cette saison. Ils se sont alternés aux deux premières places à chaque fois, durant les sept rendez-vous du calendrier.

Voilà donc le championnat définitivement bouclé. Pour Faniry et Mika, ils devraient passer à la vitesse supérieure désormais, une fois qu’ils auront l’âge requis bien évidemment. Les deux frères avaient testé en compétition la Mitsubishi Lancer Evolution X de leur père, en novembre dernier. Un premier essai concluant, en vue d’un prochain passage en rallye. On peut donc s’attendre à ce qu’ils poursuivent leur carrière dans la discipline reine d’ici peu, après avoir dominé la discipline de base.