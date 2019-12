Football – COSAFA Cup U20 : Barea et Bafana Bafana se neutralisent

Madagascar et l’Afrique du Sud ont bouclé leur confrontation sur un résultat de parité, hier au Sunset Stadium de Lusaka (Zambie). Score final un but partout, à l’issue de cette rencontre comptant pour la deuxième journée de la Cosafa Cup U20. Aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le dessus dans le premier acte. C’est au retour des vestiaires que les Barea ont ouvert la marque. Soloniaina a permis aux siens de passer devant vers l’heure de jeu, sur un coup franc à l’entrée de la surface (56è, 1-0). Cependant, les Bafana Bafana ont trouvé les ressources pour égaliser, à un quart d’heure de la fin, par le biais de Mkiva (77è, 1-1). Et c’est sur ce score que les deux formations se sont séparées. A terme, le portier Balvano a été élu homme du match. C’est la seconde fois que ce trophée revient à un Malgache dans le tournoi.

Dans l’autre match du groupe B, Maurice et le Lesotho ont également fini dos-à-dos, deux buts partout. Au classement, l’Afrique du Sud occupe toujours la première place, grâce à une meilleure différence de buts (4 pts, +5). Madagascar se trouve au deuxième rang (4 pts, +3). Derrière, l’on retrouve le Lesotho (1 pt, -3) et Maurice (1 pt, -5).

Maximum de buts

La troisième et dernière journée de la phase de poules est fixée pour ce mardi. Les Barea affronteront les Mauriciens, au Sunset Stadium. Tandis que les Bafana Bafana seront aux prises avec les Lesothans, au Nkoloma Stadium. Coup d’envoi des deux affiches à 15h30 heure locale, 16h30 heure malgache. Rappelons que les premiers de trois groupes A-B-C se qualifieront pour les demi-finales de la compétition, ainsi que le meilleur deuxième.

Pour la Grande île en particulier, il faudra à tout prix battre Maurice, le maillon faible de cette poule B. Et ce, en marquant le maximum de buts, afin de soigner la « goal différence » par rapport à l’Afrique du Sud. Si jamais les Sud-Africains restent devant dans ce secteur, ils garderont également la première place. Les Barea seraient toujours en course pour la phase à élimination directe dans ce cas-là, en espérant terminer meilleur deuxième.