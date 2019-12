Cyclone Belna : La ville d’Antsiranana inondée

Le cyclone Belna apporte déjà des pluies torrentielles à Antsiranana or il ne touchera terre que ce lundi selon la prévision du service de la météorologie.

Immergé. Antsiranana est inondé. Des pluies torrentielles se sont manifestées depuis samedi matin sur tous les villages côtiers de Diana. Hier vers une heure du matin, la pluie a déjà provoqué une inondation pour le bas-quartier d’Antsiranana. D’après la gendarmerie, l’inondation s’est manifestée suite à une pluie diluvienne au petit matin. La pluie s’est calmée, l’après-midi. L’eau a diminué. Ce sont les bas quartiers qui sont victimes d’inondation. « La pluie a déjà débuté samedi matin à 2 heures du matin. Les rafales ne se manifestent pas mais la pluie continue de s’abattre sur la ville. Notre quartier n’est pas inondé mais d’autres sont complètement immergés », affirme Christian, habitant d’Antsiranana. Le Bureau national de gestion de risque et de catastrophe (BNGRC) n’est au courant de rien. D’après Heriniandry Razafimandimby, directeur de Cervo au BNGRC, aucun rapport sur cette situation n’est parvenu. Il a précisé que les autorités sont censées appliquer les formations et utiliser le matériel distribué.

Intensification

Le cyclone Belna s’intensifie et se rapproche très rapidement de la Grande Ile. Son œil atterrira entre Soalala et Mitsinjo, ce jour vers midi selon la prévision météorologique. Il deviendra un cyclone tropical intense quelques heures avant de toucher la terre malgache selon la prévision météorologique. à 15 heures locales Belna se positionnait à 240km au Nord Ouest de Nosy Be. Sa vitesse de déplacement est évaluée à 11km /h vers le Sud Sud-ouest. Le vent moyen est estimé à 140km/h avec des rafales de 195km/h. Une fois devenu cyclone tropical intense, les rafales pourront atteindre 200km/h avec des vents moyens de 175km/h. L’alerte rouge est déjà déclenchée hier soir pour Mahajanga I et II, Mitsinjo, Soalala, Marovoay, Besalampy.

« Nous avons envoyé dès, ce soir, l’alerte rouge pour que les habitants dans ces localités se préparent et que les autorités sur place prennent leur responsabilité. Il est formellement interdit de lancer l’alerte la nuit car les gens dorment. L’alerte rouge signifie que personne ne doit plus sortir de sa maison. Les enfants ne doivent pas aller à l’école », souligne Rivo Randria­narison, prévisionniste. L’alerte jaune est lancée pour les districts de Nosy Be et Ambanja, Analalava, Port Bergé, Mampikony, Ambato Boeny, Betsiboka, les districts de Maintirano, Morafeno, Ambatomainty, Miandrivazo et Antsalova. Les autres districts comme Bongolava, Antsiranana I et II, Ambilobe, Bealalana, Befandriana Nord, Mandri­tsara, Belo Tsiribihina, Morondava, Mahabo et Manja reçoivent une alerte d’avertissement. La sortie en mer est interdite pour tous les zones maritimes des endroits recevant l’alerte. Les habitants sont priés de suivre toutes les consignes. Belna est prévu traverser la région de Boeny ce jour puis descendra vers Melaky. Il passera vers Menabe. « Sa trajectoire se bascule vers le Sud Ouest », explique Nirivololona Raholijao, directeur générale de la météorologie.