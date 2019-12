Cyclisme – TCIM : Le Belge Jari Verstraeten en jaune à Mahajanga

Les coureurs étrangers ont dominé le tour de ville de Mahajanga, hier. Deux Belges ont occupé les deux premières places et un Français complète le podium.

La première étape du quinzième tour cycliste de Madagascar, le critérium de la ville de Mahajanga, s’est déroulée sous la pluie, hier. Les Belges ont dominé d’entrée la course.

En début d’après-midi, des épais nuages ont caché le soleil et la pluie a commencé à tomber quelques minutes après le coup d’envoi. Neuf équipes de sept pays différents ont pris le départ de cette étape inaugurale devant l’Hôtel de ville. Au sprint final, le Belge Jari Verstraeten arrache le maillot jaune, auteur du meilleur temps au classement général, en franchissant en premier la ligne d’arrivée avec au chrono 1 :51 :50.

« Mon objectif était de gagner une étape et c’est déjà fait. C’était très dur au début à cause de la chaleur, mais j’ai bien aimé la pluie. C’était un travail d’équi­pe», a confié Jari Verstraeten après la course. Un autre Belge, Van Den Mierop Sam occupe la deuxième marche du podium en réalisant le même chrono de1 :51 :53, que ses deux poursuivants dont le Français Clément Simonin et le Malgache, Mazoni Rakotoarivony.

Doublé

«Ils étaient vraiment forts ces Belges. De plus, seul contre deux n’était pas du tout facile, avec la pluie. Je n’ai pas voulu trop forcer car c’est risqué. J’ai même cédé le maillot jaune pour éviter la chute au dernier tour », explique Mazoni. Seuls six coureurs ont effectué jusqu’au bout le tour de la Ville des Fleurs. Ils ont fait en tout trente cinq tours dont la boucle est longue de deux kilomètres.

La distance totale de la première étape était de 70km. Un autre Belge, Tribout Bart se trouve en cinquième position (1 :53 :32), devant le Malgache, Nambinintsoa Randrianantenaina (1 :54 :54).

Ces quatre premiers coureurs au classement général ont quitté le peloton dès le neuvième tour. Ils ont distancé d’une minute et dix secondes le peloton au douzième tour et ont même plus tard creusé l’écart à 3 minutes 50 secondes. Entre temps, ils ont doublé et éliminé un par un ceux en lanterne rouge.

Le peloton a été même doublé au 23e tour et il ne restait plus que sept coureurs à poursuivre la course. Le ministre de la jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto a honoré de sa présence cette première étape. Il a donné le coup d’envoi devant l’Hôtel de ville et a remis une enveloppe de 10 million d’aria­ry à l’organisation.

Le tour se poursuivra sur la RN 4. La deuxième étape reliera la ville de Mahajanga à Ambon­dro­mamy sur une distance de 155km, la plus longue de ce quinzième tour cycliste international de Madagascar. Place, à partir de ce jour, à la course sur route. «Nous, coureurs malgaches, allons désor­mais gérer et attaquer car des montées nous attendent prochainement» souligne Mazoni.