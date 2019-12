Concert – Bessa impérial et magistral à Ivato

Un retour triomphal après une longue absence. Bessa a, encore une fois, émerveillé et enchanté son public dans la soirée du 6 décembre.

Le grandrendez-vous prometteur et tant attendu, organisé par le Roraty Club Antananarivo Anosy, en guise de levée de fonds pour ses œuvres caritatives à l’occasion de son 50ème anniversaire, a été couronné d’un succès inégalé. À 75 ans, la tête d’affiche Bessa bien inspiré et concentré devant son clavier en interprétant quelques extraits de son riche répertoire a su prouver son savoir-faire et son expérience en matière d’animation. Sa longue éclipse du pays natal depuis son installation avec son épouse Lola à Toulouse, en 2008, s’est rapidement transformée en un immense plaisir. En effet,ce fut une profonde satisfaction éprouvée par de nombreux spectateurs venus le soutenir à fond au CCI à Ivato lors de ce show unique parfaitement maîtrisé par une équipe dynamique et compétente.

Outre Gothlieb à la présentation, les invités de marque Njakatiana, Solo Andrianasolo en duo sans Hasambarana, Mahery côté masculin et Inah, Landy, Misaina, Liva Andrianavalona, Lilie et Fanja Andriamanantena côté féminin ont tous été égaux à eux-mêmes. Tour à tour, ils ont démontré leur talent en reprenant avec beaucoup de succès quelques tubes de ce génie de la composition à la grande joie et au pur plaisir de l’assistance conquise et séduite. La fougue Bessa à son apothéose. Ceux qui ont fait le déplacement du côté d’Ivato notamment de hautes personnalités, des proches, des intimes et des fans n’ont pas du tout gaspillé leur temps en appréciant à nouveau la magnifique performance de leur idole préférée.

Notoriété

Une soirée riche en émotions et en nostalgie. Cette rencontre, qualifiée inédite après de longs moments de négociation entre les organisateurs et Bessa, s’est finalement déroulée dans une ambiance marquée par de chaudes retrouvailles de cette tête d’affiche avec ses fans issus de générations confondues. «Avec la magnifique présence de Gothlieb pour mieux dynamiser le déroulement du show et également avec la superbe contribution d’une pléiade d’artistes au mieux de leur forme respective à l’heure actuelle, nous avons atteint notre objectif, celui de donner le maximum d’ambiance purement Bessa après tant d’années de séparation. Dans l’ensemble, cette atmos-phère conviviale et chaleureuse à été à la hauteur de la notoriété de la tête d’affiche» a rappelé Tiaray Ratsarisa du Rotary Club Antananarivo Anosy.

Concernant Bessa lui-même, sa grande hae et sa forte envie de partager sa passion pour divertir son public ont été comblés à l’issue de cette soirée mémorable. Comme il l’a annoncé à l’avance lors de la conférence de presse avant son arrivée à Madagascar, il a tenu sa promesse en étant encore capable d’offrir le meilleur de lui-même lors de ce show unique à travers ses tubes populaires tels Nomena anao, Jangobo, Miala tsiny, Hasambarana, et Raha mbola misy toujours appréciées.