CCI Ivato – Henri Ratsimbazafy enchante et émerveille

Le lieu de rendez-vous reste inchangé. C’est seulement la date et l’heure qui ont connu un changement. Tout juste deux jours après le concert de Bessa, programmé dans la soirée du 6 décembre au Centre de conférence international à Ivato, hier après-midi c’était au tour de l’inépuisable Henri Ratsimbazafy d’assurer, à son tour, sa prestation intitulée «Ny tantaram-piainako». Celle-ci représente en réalité l’histoire de sa vie, de son parcours et surtout de sa carrière. Avec un léger retard recommandé volontairement par les organisateurs, le concert a finalement démarré sous de forts applaudissements des nombreux spectateurs présents dans la grande salle.

Une défaillance surprise au bout de la troisième chanson. Monsieur délestage de la part de la Jirama a effectué ses caprices en ayant pu gâcher cette fête qui a à peine commencé. La grande frayeur du côté des organisateurs et la forte inquiétude du côté de l’assistance. Finalement en quelques minutes, tout a été remis dans l’ordre. En trois tours d’horloge, l’octogénaire Henri Ratsimbazafy, doté d’une vivacité inimitable et d’une fraîcheur

suprême a, encore une fois, impressionné et surpris le public venu l’acclamer et l’ovationner. Cette affiche alléchante proposée par Valiha Event, une nouvelle agence événementielle fondée en 2016 et gérée par le jeune et dynamique Tantely Rasoanary et également avec une étroite collaboration avec l’Institut Polytechnique de Madagascar ou ISPM sis à Ambatomaro Antsobolo s’est déroulé avec un succès fulgurant.

Démonstration

Comme à l’accoutumée, Henri Ratsimbazafy en un véritable chef d’orchestre, entouré de ses trois excellents musiciens, ses cinq choristes dont le brillant Thierry Lala et les quatre charmantes Norotiana, Heritiana, Mamitiana et Mirana, a lui aussi brillé de mille feux et assuré une véritable démonstration dont il possède le grand secret. Dans l’ensemble, le remake de ses principaux tubes tels Ny lehilahy, Au zoma, Ao an-trano falafa / Dans ma case en falafa, Ton lamba blanc, Fiaran-dalamby, Rehefa tia, Toamasina tomany, Chante ma valiha… a été bien maîtrisé.

En un véritable historien pour évoquer sa vie, son parcours et surtout sa carrière, cet ancien employé de la gare qui s’est souvent déplacé ou réalisé de fréquents voyages a incessamment bougé et quelque fois assurant de petits pas de danse ainsi que des petits sauts malgré son âge, Henri Ratsimbazafy avec ses 60 ans de scène est encore doté d’une endurance et d’une énergie qui lui sont originales. «Mieux vaut tard que jamais. Pour nous Henri Ratsilmbazafy représente la classe et l’excellence au niveau de l’animation. Une fois qu’il se produit devant son public, son dynamisme et sa vivacité font la grande différence» a affirmé avec fierté Tantely Rasoanary de Valiha Event.