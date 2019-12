3è édition de Modus Mode – Jean Christiansen R. Andrianantenaina, sacré meilleur styliste 2019

Le Prix du meilleur styliste de Modus Mode 2019 a été décerné à Jean Christiansen R. Andrianantenaina, ou Gaona, à la fin de la soirée de gala qui s’est tenue à l’Alliance française d’Antananarivo vendredi dernier. La silhouette que Gaona a présentée s’est démarquée de celles des huit autres concurrents de par son originalité, l’allure impériale du modèle, et la qualité de travail du styliste originaire d’Alaotra.

La Compagnie de Madagascar, Vidà, Tafitia création, Gaona, Lambà, Sariaka ah, Ivny, Luckà, et JaoMavo ont présenté, chacun, un modèle pendant la séquence de défilé pour le concours du Meilleur styliste 2019 de Modus Mode. Chaque silhouette évoluait sur le podium. Seul l’ordre de passage servait de référence, pour la noter suivant l’ appréciation des membres du jury composés d’Elia Ravelomanantsoa, ancienne ministre de la Culture, de Hary Yvette, spécialiste en communication de mode, et de Kamel Chaouchy, représentant d’Air France. Les noms des stylistes n’ont été dévoilés qu’après le décompte des points. La création de Jean Christiansen R. Andrianantenaina, ou Gaona, s’est imposée à la première place. La longue robe cache-cœur jaune flamboyante, ornée de petites broderies et signée Gaona, a valu au styliste originaire d’Alaotra, le titre de Meilleur styliste de Modus Mode 2019 et un billet d’avion Tanà-Paris-Tanà, offert par Air France. « C’est la consécration de plusieurs années de travail. J’aimais la mode. J’ai suivi toutes les étapes pour en arriver là. Ce n’était pas du tout facile. Mais quand on aime, on s’accroche », avoue-t-il avec émotion.

Dix-neuf créateurs de mode ont montré leur dernière collection lors de cette soirée de gala qui a marqué la clôture officielle de la troisième édition de Modus Mode. Force est de constater l’inspiration inépuisable des stylistes malgaches, et l’intérêt que les jeunes portent à présenter les modèles des créateurs sur le podium de cet événement. Une quarantaine de mannequins a participé aux défilés de mode de Modus Mode 2019. Les stylistes participants éliront les meilleurs mannequins de cette année par un vote sur un groupe de discussion privée d’un réseau social. Le résultat sera proclamé officiellement cette semaine.