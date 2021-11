Transports aériens – Deux mille passagers depuis le 23 octobre

« Par la digitalisation de nos services, le ministère a les moyens d’avoir des informations fiables à tout moment. Du concret » se félicite le ministre du Tourisme Joël Randriamandranto.

Ainsi, il a précisé que « depuis le 23 octobre où les trafics aériens ont été rouverts aux vols régionaux puis internationaux le 6 novembre, 2 000 passagers on t débarqué à Madagascar. 50 % des résidents, l’autre moitié des non résidents. Dont 41% sont venus pour le tourisme, 28 pour des raisons familiales et 13 pour d’autres motifs ».

Il a accepté le fait que les dispositifs mis en place à l’aéroport d’Ivato ont été débordés par l’arrivée des 640 voyageurs en provenance de Paris samedi et dimanche. « J’y retournerai ce soir (hier) pour voir les corrections à faire » a-t-il promis.