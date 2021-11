Indonésie-Madagascar : Un parc botanique en symbole de fraternité

«Parc de la fraternité», tel est le nom donné au parc botanique sis dans le domaine de la résidence de l’Indonésie, à Ivato. Les lieux ont été inaugurés par Benny Yan Pieter Siahann, chargé d’affaires de la République d’Indonésie, et le général Richard Rakotonirina, représentant le gouvernement, et président des alumni de l’Indonésie, samedi. Toutes les plantes se trouvant au sein du parc proviennent de l’Indonésie. Une pierre aux couleurs du drapeau indonésien et de Madagascar trône au milieu du parc afin de marquer la fraternité entre les deux pays.