Football – Mondial : Les deux dernières balles des Barea

Deux matches décisifs au programme des Barea, ce jeudi et ce dimanche. Ils doivent impérativement gagner, tout en espérant des résultats de parité dans les autres rencontres.

Tributaires des autres pays. Voilà comment on peut décrire la situation des Barea, qui abordent une semaine décisive. Avant les deux dernières journées des éliminatoires la Coupe du monde Qatar 2022, voici le classement du groupe J : Tanzanie (7 pts), Bénin (7 pts), RD Congo (5 pts) et Madagascar (3 pts).

« Mathématiquement parlant, on a encore nos chances. Mais ça va être très dur, car on dépend des autres équipes », estime le sélectionneur, Éric Rabesandratana, à ce propos.

Les Barea doivent impérativement battre le Bénin, ce jeudi à Cotonou, puis la Tanzanie, ce dimanche à Mahamasina. Mais pour atteindre les barrages dans cette course au Mondial, ils doivent aussi espérer des résultats de parité dans les deux autres rencontres du groupe J, Tanzanie # RD Congo, ce jeudi à Dar-es-Salam, et RD Congo # Bénin, ce dimanche à Kinshasa.

Du baume au cœur

C’est le seul et unique scénario qui permettra à la sélection malgache de décrocher la première place, synonyme de qualification pour ces barrages.

L’objectif est clair pour les Barea dans cette dernière ligne droite : la gagne. « On n’est pas là pour faire des calculs. On est là pour gagner », confirme Éric Rabesan­dratana. Après, le reste ne dépend plus d’eux, mais des autres nations du groupe. Le facteur chance jouera un rôle crucial.

Avant de défier les Écureuils du Bénin et les Taïfa de Tanzanie, Madagascar a battu la RD Congo (1-0) lors de la quatrième journée. C’était le dimanche 10 octobre à Mahamasina. Il s’agissait de la première victoire de la Grande île depuis 2019.

« Ça faisait deux ans qu’on n’avait pas gagné. La victoire devant la RDC a redonné du baume au cœur. On a envie de surfer sur cette vague », poursuit le sélectionneur à ce sujet. Ce résultat face aux Congolais a reboosté la confiance des Barea. De bon augure avant les deux prochaines affiches décisives, qui les attendent cette semaine.