Exportations – Ouverture imminente de la campagne du litchi

Le calendrier de la campagne du litchi se dévoile. Il va s’ouvrir mardi prochain, 16 novembre, selon une source autorisée. Fief naturel du litchi, la région Atsina­nana va être prise d’assaut par les collecteurs. Des propriétaires de taxis-be transforment, en deux temps trois mouvements leurs bus en « poids lourds », capables de surcharger plusieurs cargaisons. De nombreux emplois à durée déterminée vont se créer tout le long de la route nationale numéro 2 et les autres sites de production. Des collecteurs armés d’un imposant arsenal financier s’apprêtent à faire parler la poudre. Au contraire de la vente vanille verte et du girofle, devenus des commerces inéquitables, ici les producteurs de litchi n’ont pas trop à se plaindre de la valeur vénale qui leur est proposée. Il est vrai que cette culture ne nécessite pas autant d’attention et de précaution que la vanille, par exemple. De même que le conditionnement. Même si l’année passée, une surdose de souffre a privé le litchi malgache du marché allemand.

Grande manœuvre

Aussi, Madagascar, bon an mal an, a toujours été classé troisième producteur mondial de litchi et le premier fournisseur de ce fruit saisonnier, prisé et recherché, dans toute l’Europe. Malgré les aléas climatiques, en dépit des tentatives d’imposer un sournois monopole en sous-main sur le marché local et compte tenu de l’âge avancé des arbres fruitiers, une moyenne, presque une tangente de 16.000 tonnes de litchi venues de Madagas­car inondent les halles des villes du vieux continent.

Et les grandes manœuvres ont déjà commencé depuis des mois à l’avance. Le Groupement des exportateurs de litchi de Madagas­car, GEL, a émis un appel à candidature à l’échelle l’internationale pour diligenter, si l’on peut s’exprimer ainsi, la campagne 2021-2022. Son choix s’est porté pour la Société Internationale d’Importation (SIIM), ayant son siège à Rungis, en France, pour un contrat couvrant le marché européen. L’annonce a été faite le 1er juillet.

La saison de commercialisation à l’exportation du litchi malgache s’étend entre le début décembre et la fin janvier. Ce qui correspond à la période des fêtes de fin d’années en Europe. Ce petit fruit rouge, bien charnu à l’intérieur se trouve en bonne place sur les tables des chaumières, la soirée de Noël et le jour du nouvel an. Pour des repas en familles ou entre amis. Chez nous, il fait vivre pas moins de 300.000 personnes, d’une manière directe ou induite.