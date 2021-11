Covid-19 à Morondava – Un lycée contraint de suspendre ses activités pédagogiques

Suivant le protocole sanitaire en cas de nouveau cas, les cours ont été arrêtés dans un lycée à Morondava.

A Morondava dans la région Menabe, un lycée a été fermé pendant quinze jours après qu’un cas contact y a été détecté, hier. Les cours sont suspendus pendant ce laps de temps. « Nous avons mené une investigation par rapport au cas contact. Cette enquête nous a révélé qu’un élève se trouve être une proche d’une personne hospitalisée de Covid-19 », indique le Docteur Emile Ravelomanantsoa, directeur régional de la Santé publique auprès de la région Menabe.

Après constatation des faits, le lycée devrait suspendre ses activités pendant ce délai. « Pour endiguer la contamination des autres élèves, nous avons pris la décision de suspendre les activités pédagogiques suivant les protocoles sanitaires. La reprise se fera dans quinze jours », renforce le directeur. Les résultats des prélèvements ont été obtenus hier. Cinquante prélèvements ont été faits, dont un cas positif dans la ville de Morondava. Le contrôle et la sensibilisation sur les gestes barrières restent à jour. « Le port des masques est toujours d’actualité dans la ville de Morondava », enchaine le responsable.

Hospitalisation

Le Centre Hospitalier Manara-penitra accueille les nouveaux cas. « Les personnes détectées de Covid-19 ne pourront plus être traitées à domicile. L’hospitalisation sera obligatoire », rappelle le DRS. Des tracings contact continuent auprès des familles et des proches des malades. Pour l’instant, d’autres mesures préventives ne sont pas encore prononcées comme la restriction concernant les nombres de personnes. « Le CRCO n’a pas encore tranché sur la question de la restriction dans la ville de Morondava. Le respect des gestes barrières est applicable au niveau des lieux publics et les forces de l’ordre veillent au grain », indique une source.