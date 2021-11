Consommation – Augmentation du prix du kilo de la viande

La viande de zébu est devenue un produit de luxe. Le prix du kilo a augmenté, depuis le week-end dernier. Ce prix est différent d’un boucher à un autre. « Les grossistes ont augmenté leur prix. Nous ne faisons que suivre leur rythme », indique Pierre, boucher. La rareté des zébus, suite à la grève des vétérinaires en est la cause, selon des sources. Depuis une semaine, les vétérinaires ont refusé de signer la Fiche individuelle de bovidé (FIB), suite à l’incarcération de trois vétérinaires, soupçonnés de complicité au blanchiment de zébus volés. Face à cela, les transactions diminuent. De moins en moins de bœufs arrivent dans les abattoirs d’Antananarivo.

Un écart de prix d’au moins 800 ariary est constaté, dans cette hausse. Le prix du kilo de la viande de zébu hachée est passé de 15 200 ariary à 16 000 ariary, chez certains bouchers, hier. Le prix du kilo de la viande de zébu est passé de 13 800 ariary à 15 000 ariary chez d’autres. La consommation de la viande a diminué avec cette hausse du prix. « Nous avons déjà eu du mal à liquider nos marchandises en une journée. Nos clients n’achetaient pas plus de 250 grammes, pendant les jours ouvrables. Depuis l’affichage de ce nouveau tarif, la consommation a encore diminué. Beaucoup n’achètent que la valeur de 3 000 ariary. », s’est plaint Ny Aina, boucher à Mahazo.

Premier responsable

La rareté de la viande de zébu risque de s’intensifier dans les prochains jours. Les chefs d’arrondissement administratif dans le district d’Ambohidratrimo déclarent, également, la suspension temporaire de la signature de la FIB, et de la délivrance des passeports. « Une dizaine de chefs d’arrondissements sont incarcérés, accusés de blanchiment de zébu volé. En devenant le seul signataire de la FIB, étant donné que la gendarmerie et les vétérinaires n’y apposent plus leurs signatures, nous devenons le premier responsable en cas de problèmes », indique Fidy Ravelomanantsoa, chef d’arrondissement administratif. Les vétérinaires maintiennent, en parallèle, leur grève. Ils continuent à ne pas signer la FIB, jusqu’à la libération de leurs collègues. Les deux parties réclament la rencontre avec des responsables ministériels, pour trouver un point d’entente, afin de régler ce problème de consommation.