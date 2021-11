Andatabo – La porte d’entrée de Toliara vandalisée

Des tags à n’en plus finir. Des écritures à la peinture ou à la bombe encombrent le site d’accueil touristique d’Andatabo. Des tags sur les murs des abris, sur les bancs et sièges de l’endroit de villégiature. Des mots malsains en gros caractère figurent sur certains d’entre eux.

Située a 19km à l’entrée de Toliara, Andatabo, une montagne à la forme d’une table est à la fois la porte d’entrée de Toliara, mais de là débute l’Aire protégée (AP) de Tsinjoriake. « C’est notre pharmacie à nous. Avec les plantes qui nous soignent depuis des générations » raconte André Joseph, gestionnaire de l’aire protégée à Andatabo. L’office du Tourisme de Toliara avec des partenaires ne cesse de rendre l’endroit beau avec la mise en place de diverses formes d’accueil des touristes.

Des randonnées y sont organisées, des veillées de prière, des voyages d’études, des études scientifiques, se tiennent à Andatabo. Il n’est pas possible pour l’heure de trouver les auteurs de ces actes de vandalisme. Mais la remarque a été faite que depuis la période de confinement, les mêmes tags et écritures apparaissent sur le relais de la Reine à Isalo et sur d’autres monuments touristiques depuis Fianarantsoa jusqu’à Toliara.

En tout cas, l’association « Tohano ty Antimo », sise à Toliara a pris l’initiative de nettoyer tous les tags sur le site d’Andatabo samedi dernier, en y appliquant de nouvelles peintures.