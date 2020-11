Transport ferroviaire – La première locomotive pour FCE arrive

Accueillie en grande pompe. La première locomotive sur les quatre attendues pour constituer le nouveau parc de la ligne Fianarantsoa Côte Est (FCE) a foulé le sol de Fianarantsoa, samedi dernier. Elle a été transportée en camion depuis la capitale. « Elle n’est pas tout de suite opérationnelle mais devra attendre des pièces et des modifications techniques » fait savoir la direction intérimaire de la FCE.

Le lot de quatre locomotives a été commandé d’Espagne en septembre 2019. « Les trois autres locomotives dont une sera transformée en pièces détachées ainsi que quatre voitures passagers arriveront à Fianarantsoa dans les semaines qui viennent » apprend encore la source. Des transformations et des modifications au niveau du système de freinage actuel des locomotives, lequel ne convient pas au contexte des voies ferrées de Madagascar, s’effectueront dès l’arrivée des pièces par bateau.

L’avantage d’avoir trois locomotives permettra de bien distinguer les transports de passagers et les transports de marchandises. Le transport de passagers n’est pour le moment possible que jusqu’à Sahambavy à bord de la Micheline. Mais celle-ci est également non fonctionnelle depuis la fermeture des frontières. Par ailleurs, la réfection des points noirs sur la voie ferrée reliant Fianarantsoa à Manakara est indiquée être un projet en cours.