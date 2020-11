Toamasina – Un taux de réussite de 45,21% au bac

Les résultats du baccalauréat général et technique ont été publiés hier soir pour Toamasina, avec un taux de réussite de 45,21%. Sur les vingt-deux mille deux cent six candidats qui ont affronté les épreuves dans l’enseignement général, près de dix-mille candidats ont décroché leur diplôme. Les résultats peuvent être consultés, depuis 17h, hier. « Les délibérations ont été achevées vers 15h, les noms des candidats sont déjà consultables via messages », indique une source. Les résultats seront affichés par établissement, à partir de ce jour.

Les résultats de l’enseignement technique sont également connus. Le taux de réussite pour le baccalauréat technologique est de 62,04 et il avoisine les 47% pour le baccalauréat technique et professionnel. Pour la session de 2019, le taux de réussite était de 44,89%.

Les résultats pour les autres provinces sont attendus. La phase de correction est achevée depuis le début de la semaine, pour Antana­narivo. La publication des résultats se fera entre le 14 et le 17 novembre, selon les déclarations du ministère de tutelle.