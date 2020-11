Son nom est bond, james bond

Les planètes se sont, semble-t-il, pour le meilleur et pour le pire, alignées pour James Bond. À peine avons-nous digéré la déception, difficilement avalée, suite au report de la sortie du prochain film, le deuil consécutif à la mort de Sean Connery pas encore passé, qu’une bombe a été lâchée : le célèbre matricule 007 échoira à une femme. En attendant ce triste jour qui verra James Bond se séparer de ce numéro qu’on croyait indissociable du célèbre héros de sa majesté, le monde, créé par Ian Fleming, et que James Bond a sauvé maintes fois, doit lui rendre l’hommage qu’il n’aurait pas volé.

Ce monde non avare de gadgets et de jolies filles a donc été créé, en même temps que le célèbre agent secret, le 15 janvier 1952 à 9h par Ian Fleming. Un autre jour qui semblait avoir la faveur des astres. Ce jour-là, l’ancien agent secret Fleming s’est mué en écrivain après avoir réalisé l’enfermement qu’était le cocon du mariage. Pour se remettre de cet état de fait ressenti comme un drame, sa plume a enfanté un espion promis à un destin que son créateur n’aurait sans doute pas imaginé. Celui qui venait juste d’ouvrir la porte du monde littéraire, et qui ne croyait sans doute pas à une possible gloire, a juste emprunté le nom de l’auteur du livre Birds of the West Indies, son livre de chevet, pour baptiser son héros : James Bond. Le roman Casino Royale (1953) sera la première pierre de l’immense édifice, de la cathédrale dont le flamboie- ment des vitraux illumine, depuis, le monde du cinéma.

Dans le roman On ne vit que deux fois (1964), le chef des services secrets, l’amiral Miles Messervy, plus connu sous l’initial « M » écrit: « Il n’y a pas d’exagération à proclamer sans équivoque que grâce aux efforts valeureux de ce seul homme la sécurité du royaume s’est trouvée considé­rablement consolidée. » cet extrait est tiré d’une épitaphe prématurée, rédigée alors que 007 se faisait passer pour mort. Prématurée comme cet hommage que vous êtes en train de lire?

En tout cas, jamais un assassin professionnel n’a eu le succès inégalable de James Bond dont le célèbre matricule connote la possession du permis de tuer (le premier zéro indique qu’il est autorisé à tuer en service actif, le deuxième révèle qu’il l’a déjà fait). Un éclat qui a fait du personnage une icône incontournable et intemporelle de la culture populaire. Après Ian Fleming, l’univers littéraire bondien sera perpétué par d’autres plumes: Kingsley Amis, John Gardner, Raymond Benson, Charlie Higson, Sebastian Faulks, Jeffery Deaver, William Boyd, Steve Cole et Anthony Horowitz. Mais le mythe est surtout entre- tenu par le cinéma. Les interprètes, de Sean Connery à Daniel Craig, en passant par Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, passent mais le héros demeure.

Daniel Craig enfilera pour la dernière fois le costume de James Bond dans le prochain film Mourir peut attendre. Son célèbre matricule changera de propriétaire au cours de ce film. Définitivement? La réponse en 2021.