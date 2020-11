Restitution du dais royal – Le Sénat français tacle Emmanuel Macron

Le Sénat français a publié un communiqué dénonçant la restitution illégale du couronnement du dais royal de la reine Ranavalona III à Madagascar. Un comportement révoltant.

COUP de théâtre. Alors que le couronnement du dais royal de la reine Ranavalona III a été bien replacé au Rovan’i Madaga­sikara inauguré vendredi, voilà le Sénat français qui publie non sans désinvolture, un communiqué dénonçant cette restitution comme illégale n’ayant pas respecté les procès d’usage.

Le communiqué est ainsi libellé. « Prêt de la couronne du dais de Ranavalona III: une initiative qui bafoue une nouvelle fois l’inaliénabilité des collections et la nécessaire autorisation du Parlement ». Voilà de quoi surprendre voire indigner l’opinion en général. Même si c’est la loi en vigueur en France, il est fort logique qu’un voleur restitue un bien mal acquis à son propriétaire lorsque la colonisation est terminée.

Cela ne devrait souffrir de la moindre discussion et la restitution aurait d’ailleurs dû se faire dès le retour à l’indépendance des pays colonisés.

On voit bien qu’il y a une grosse cacophonie entre les institutions françaises. C’est le président de la Répu­blique française Emmanuel Macron lui-même que le Sénat désavoue à travers ce communiqué. Comment Macron peut ignorer les procédures pour accepter cette restitution à l’insu du Sénat ? C’est tout simplement impensable dans un pays où rien ne peut passer inaperçu. Le président français a en tout cas bien fait les choses et a agi selon une logique implacable qu’on ne saurait pas remettre en cause.

La suite du communiqué laisse tout simplement pantois. Jugez-en vous mêmes. « Les membres de la commission culture sont stupéfaits d’apprendre par voie de presse, le départ dans la nuit vers Antananarivo, du couronnement du dais royal de Rana­valona III conservé depuis 1910 au musée de l’armée ». À en croire l’ambassadeur français Christophe Bouchard pourtant, il y a bel et bien eu négociation entre les autorités des deux pays.

Sans équivoque

Mieux, il a affirmé jeudi au Rovan’i Madagasikara que les procédures de restitution définitive du couronnement du dais royal de Ranavalona III seront accélérées. Le Sénat français peut-il affirmer que tout cela s’est passé par dessus sa tête ?

En tout cas, cette affaire ne regarde plus que la France et ses institutions. Le devoir de l’État français est de restituer sans condition aucune tous les « butins de guerre » accumulés pendant la colonisation. L’ambassadeur Christophe Bouchard a bien souligné que « notre objectif est large et ambitieux, que la jeunesse africaine et de l’océan Indien ait accès en Afrique, et non plus seulement en Europe, à son propre patrimoine. La France souhaite que toutes les formes possibles de circulation des œuvres soient explorées « restitution, exposition, coopération… »

C’est clair et sans équivoque. L’ambassadeur français a encore rappelé la position d’Emmanuel Macron. « Ce geste s’inscrit pleinement dans la volonté du président Macron, exprimé dès son discours à l’université de Ouaga­dougou, le 28 novembre 2017, dans lequel il avait souhaité que soient réunies d’ici cinq ans, les conditions de restitution des éléments du patrimoine africain en Afrique ». Emmanuel Macron ne fait donc que tenir ses promesses. Et le Sénat y fait obstruction. C’est juste un scandale.

Le couronnement du dais royal de Ranavalona III n’est que le premier symbole de souveraineté restitué. Le ministre de la Commu­nication et de la culture Lalatiana Rakotondra­zafy Andriatonga­rivo a annoncé que tous les autres éléments du patrimoine historique de Mada­gascar seront restitués.

Le communiqué du Sénat français constitue ainsi un cheveu dans la soupe et risque de saper le cours normal de l’histoire et des choses. C’est quand même un comble de soumettre à une loi la restitution des objets qu’on a volés.