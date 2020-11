Rallye – RIM : La Peugeot 208 T16 en épouvantail

Première sortie pour la 208 R5 de Hery Be et Lalà au 41e RIM. Cette course sera aussi marquée par le retour de deux équipages de renom, Mathieu-Tsiresy et Ndrianja-Fanja.

C’EST la princi­pale nouveauté de cette année. Hery Rasoamaromala et Lalà Rasanjison disputeront leur première course offi­cielle au 41e RIM du 12 au 15 novembre à bord de la fameuse Peugeot 208 T6. Il s’agit de la première R5 à rouler dans la Grande île. En début d’année, des rumeurs évoquaient l’arrivée d’une nouvelle machine. Les bruits de couloir ont été confirmés quand la 208 est apparue pour la première fois lors d’un essai privé sur le circuit d’Ivato, au mois de mai. Ceux qui ont assisté à ses brefs tours de piste ont été unanimes : « Elle en jette ! » Samedi, la liste des 43 équipages engagés pour le Rallye International de Madagascar a été publiée par la Fédération. Et la Lionne y figure bel et bien.

Retour de ZZM

La fiche technique de la 208 laisse bouche bée. 280 ch de puissance, 400 Nm de couple, sans oublier la liaison au sol affutée au maximum. On s’approche encore un peu plus du sommet. En effet, la R5 est la catégorie la plus avancée. Au-dessus, l’on retrouve les voitures du WRC (ndlr : WRC3, WRC2 et WRC1).

Autre bolide à disputer son premier rallye ce weekend, la Citroën C2 R2 Max de Hery Randria e t Mijoro Rakotoniaina. La bombinette de la marque aux Chevrons évoluera est notamment poussée par un surpuissant moteur 1,6L 16V. Le bloc développe dans les 190 ch.

Cette 41ème édition du RIM sera également marquée par le retour de quatre anciens champions nationaux. Après plusieurs courses au volant d’une Nissan Hardbody, Mathieu Andrianjafy et Tsiresy Ramiarinjaona retrouveront leur ancienne Mitsubishi Lancer Evo IX. C’est aux commandes de la japonaise que Zaza Maditra et son co­-équi­pier avaient été sacrés en 2013. Le couple Rajemison sera aussi de la partie. Ndrianja et Fanja, titrés en 2016 et 2017, reviennent sur le devant de la scène sur la célèbre Evo X.