Projet minier – La reprise de Base Toliara dans l’incertitude

Un an maintenant que les activités du projet d’extraction d’ilménite de Ranobe dans l’Atsimo Andrefana sont suspendues. Il n’y a pas encore de sortie de crise.

Dans l’expectative depuis un an. Des « Olobe » de la région Atsimo Andrefana demandent, sur les réseaux sociaux notamment, de rouvrir Base Toliara car les enjeux économiques de l’inexistence d’industrie dans la région sont énormes. « C’est un projet porteur qui devrait sortir ce grand sud de la pauvreté » s’exprime entre autres Parfait Mana, initiateur d’un rassemblement de diverses parties prenantes sur comment exploiter les potentialités de cette partie de l’île.

Un atelier consultatif détaillant les potentialités économiques de la région a été organisé et à l’issue duquel un document de projet a été remis aux instances régionales. « Il n’y a pas que Base Toliara. Il y a beaucoup d’autres projets en suspens et des ressources non exploitées depuis que j’ai été à l’école primaire » a souligné Marcel Eongombelo, candidat sénateur de Toliara. Mais au-delà de ces attentes, les suites à donner sur la suspension des activités de Base Toliara ne sont pas assez connues.

Le ministre des Mines, Fidiniavo Ravokatra, dans une interview parue dans nos colonnes au mois de septembres, a laissé entendre que l’État malgache veut une vue d’ensemble du projet, laquelle n’a pas été suffisamment claire. « La compagnie Base Toliara n’avait en sa possession le document de faisabilité du projet qu’au début de l’année 2020. Un document sine qua none pour l’État qui doit analyser divers paramètres. Depuis que nous avons ce document sous les yeux, mon département effectue diverses analyses » avait-il déclaré.

Encore un an?

Contacté la semaine dernière, il dit ne pas encore avoir des points précis à livrer concernant la reprise ou non du projet. L’État se veut donc prudent pour éviter les erreurs dans lesnégociations des projets miniers tels qui s’est passé pour QMM ou Ambatovy. Base Toliara, de son côté ne veut répondre sur l’avancement des échanges avec le ministère depuis la suspension du 6 novembre 2019, ni sur les questions encore floues pour l’État. « Vous savez que nous ne sommes pas autorisés à communiquer, aussi, m’est-il vraiment difficile de vous répondre » maintient Jean Bruno Ramahefarivo, DG de Base Toliara.

La compagnie n’est pas autorisée à faire de la communication mais les salariés de la compagnie travaillent cinq jours sur sept, aussi bien à Toliara qu’à Tana. Mais on chuchote tout bas que la « décision finale d’investissement » du projet est décalée d’un an en raison de cette suspension et pour cause de pandémie. Base Toliara, toujours selon nos sources, a déjà tenu dans ses analyses de risque les anciens et les éventuels nouveaux taux de ristournes et de redevance dans ce document sur la décision finale d’investissement. Est-ce à dire que les activités ne pourraient reprendre avant encore un an, en attendant cette décision finale d’investissement ? La réponse ne peut être obtenue.

Dans les communes d’intervention du projet Base Toliara, les avis sont divisés. Il y a ceux qui demandent de plus amples informations sur les bénéfices qu’ils peuvent en tirer avec l’extraction d’ilménite. L’association Zanadriaka, association des pêcheurs d’Andabohy, endroit prévu pour le nouveau port d’acheminement du minerai, campe sur sa position: pas de Base Toliara. Et il y a ceux qui adhèrent et qui attendent la reprise de la mise en place d’infrastructures communautaires par la compagnie minière dans leurs localités.