Présidentielle Américaine – Madagascar félicite Joe Biden

À l’instar des autres dirigeants du monde, Andry Rajoelina, président de la République, salue l’élection de joe Biden, en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique (USA). C’est sur ses comptes sur les réseaux sociaux qu’il a adressé ses félicitations en son nom et au nom de la nation malgache, à celui qui siégera à la Maison Blanche, au début de l’année prochaine.

« Mes plus chaleureuses félicitations au président élu Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique », rapporte une publication sur le compte Instagram du locataire d’Iavoloha. Dans ses postes sur les réseaux sociaux, Andry Rajoelina félicite également, Kamala Harris « qui à travers cette victoire devient la toute première femme à accéder à la vice-présidence ».

Tout en félicitant le peuple et les institutions des États-Unis « pour cette mobilisation démocratique exceptionnelle », en référence au taux de participation record pour cette élection présidentielle, le Chef de l’État ajoute, « Madagascar se réjouit de travailler avec la nouvelle administration pour intensifier notre coopération et consolider les liens d’amitié entre nos deux pays ».

Ratsiraka aussi

En réponse à la publication de Andry Rajoelina sur Twitter, Michael Pelletier, ambassadeur des États-Unis à Madagascar écrit, « nous sommes et restons fiers d’être partenaires avec Madagascar ». Quelques heures avant les publications du président de la République sur ses comptes sur les réseaux sociaux, Didier Ratsiraka, ancien Chef d’État, a, lui aussi, adressé ses félicitations à joe Biden, pour son élection à la présidence des USA.

Soulignant qu’il est « citoyen honoraire de la nouvelle Orléans », l’amiral à la retraite, sur son compte Facebook, publie, « permettez-moi de vous féliciter humblement, mais chaleureusement et sincèrement pour votre brillante élection en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique ». L’ancien Président conclut, « j’espère que cette victoire exceptionnelle permettra aux États-Unis et à Madagascar de renforcer les liens d’amitié qui existent déjà entre le peuple américain et malgache ».