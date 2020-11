Football – Éliminatoires CAN : Direction Abidjan pour les Barea

Les pensionnaires de l’équipe nationale convergeront vers la capitale ivoirienne un-à-un. Il se murmure que certains joueurs pourraient manquer à l’appel.

NICOLAS Dupuis et deux mem­bres de la sélec­tion ont quitté Antana­narivo samedi. Le technicien français était accompagné de ces deux gardiens, Melvin Adrien et Nina Razakanirina, ainsi que des dirigeants fédéraux.

Direction Abidjan, où se tiendra la première affiche contre les Éléphants ce jeudi 12 novembre à 19 heures. Affiche comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il est également prévu que les autres Barea quittent leurs clubs respectifs. Et ce, après avoir bouclé les derniers matches de championnat avant la trêve internationale de ce mois de novembre. Ils sont attendus en Côte d’Ivoire en ce début de semaine.

Métanire présent

Il se murmure cependant que certains pensionnaires de l’équipe nationale malga­che pourraient manquer à l’appel, en raison notamment des restrictions de voyage. Le staff technique n’a pas encore communiqué officiellement à ce propos.

Rappelons qu’en milieu de semaine dernière, la Fédération avait confirmé la présence des 25 joueurs convoqués sans exception.

Une chose est sûre toutefois. S’il doit y avoir des absents, ce ne sera pas Romain Métanire. Le défenseur latéral du Minnesota United est bien parti des États-Unis cette fois-ci, contrairement à ce qu’il s’est passé en octobre quand il avait été bloqué sur le sol américain. La « machine » sera bel et bien de la partie pour affronter Nicolas Pepe et consorts.

Grâce à ces deux victoires en novembre 2019, Madagascar est crédité de six points. L’Éthiopie et la Côte d’Ivoire sont à égalité derrière avec trois unités. Tandis que le Niger n’a pas encore ouvert son compteur.

Comme Madagascar et la Côte d’Ivoire, le Niger et l’Éthio­pie s’affronteront aussi à deux reprises (ndlr : vendredi 13 et mardi 17 novembre). Vu ce contexte, deux bons résultats des Barea pourraient leur assurer d’ores et déjà la qualification. Et même s’ils se ratent face aux Éléphants, il restera encore deux autres journées pour rebondir et décro­cher un ticket pour la CAN.