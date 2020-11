Bilan coronavirus – Cinq décès en une semaine

Au total deux cent quarante-neuf personnes sont mortes du coronavirus depuis le mois de mars jusqu’à hier. Les nouveaux cas importés sont actuellement au nombre de dix-sept.

Le bilan hebdomadaire du coronavirus enregistre cinq décès du 31 octobre jusqu’au 7 novembre. Les décès durant la semaine précédente se trouvent principalement dans quatre régions, dont deux morts à Sava, un mort à Diana, un dans l’Alaotra Mangoro et un dans la région Matsiatra Ambony. Les cinq décès ramènent le nombre de morts du coronavirus dans le pays à deux cent quarante-neuf jusqu’à présent. Le nombre de personnes en traitement augmente également puisque quatre cent soixante-huit personnes suivent des traitements auprès des hôpitaux.

Par ailleurs, sur les deux mille quatre cent quatre vingt-quinze cas positifs, près de cent-vingt nouveaux cas ont été testés entre le 31 octobre et le 7 novembre. Les nouveaux cas ont été détectés auprès de treize régions. La région Matsiatra Ambony détecte le plus de nouveaux cas en une semaine, avec vingt cas positifs. La région Alaotra Mangoro affiche dix neuf cas, onze cas dans la région Diana, dix-sept à Analamanga, six nouveaux cas dans la région Vakina­karatra et Atsinanana, quatre dans l’Anosy, deux à Menabe, cinq dans l’Atsimo Andrefana et huit dans la région Vatovavy Fitovinany. Dix-sept cas importés sont également enregistrés dans le bilan.

Taux de guérison

Le nombre de cas confirmés dans le pays est actuellement de dix-sept mille deux cent vingt-trois. Les personnes testées sont au total de quatre vingt-onze mille. Dix formes graves sont enregistrées dans quatre régions, trois se trouvent à Anala­manga, quatre dans la région Matsiatra Ambony, et trois dans les régions Atsimo Andrefana et Sava.

Cent sept personnes se sont rétablies. Les personnes qui sont autorisées à rentrer chez elles après rétablissement se répartissent comme suit, dans les sept régions : la région Diana répertorie trente-et-un cas de guérison, vingt pour la Sava, vingt sept à Vatovavy Fitovinany, dix à Analamanga, cinq dans la région Atsimo Andrefana, quatre dans la région Alaotra Mangoro et trois à Matsiatra Ambony. Quatre régions n’affichent pas de guérison pour cette fois, il s’agit par exemple des régions Menabe, Anosy et Boeny.