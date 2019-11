Trophée jeune entrepreneur – Les startups encouragés à participer

Le trophée jeune entrepreneur 2019 sera l’occasion, pour les porteurs de projet, de concrétiser leurs idées d’entreprise. Des financements sont prévus en ce sens.

Dernière ligne droite. Il reste tout juste un mois aux jeunes entreprises pour déposer leurs candidatures et prétendre aux titres de Meilleures jeunes entreprises de l’année. L’annonce a été effectuée, hier, à Analakely, par les responsables du concours «Trophée jeune entrepreneur». Comme à l’accoutumée, les jeunes propriétaires et chefs d’entreprise confirmés de plus d’un an d’existence, ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins soixante millions d’ariary, peuvent partir à la conquête du trophée. Pour cette année, la même formule classique est reprise avec les deux trophées Croissance et Startup. «Le montage d’un dossier de candidature n’est pas évident pour tout le monde, en particulier pour les jeunes. Raison pour laquelle nous tenons à rappeler à tous les participants qu’il leur reste encore trente jours pour peaufiner le tout», souligne Ndrina Ralaimanisa, directeur de la Communi­cation institutionnelle et des relations publiques de la BNI Madagascar. Celui-ci ajoute que les conditions de participation sont disponibles en ligne sur le site web officiel de la banque avec des consignes et des directives pour accompagner les candidats.

Accompagnement

Pour être éligible dans la catégorie «Start-up Trophée Jeune entrepreneur», l’obligation de constitution légale d’une entreprise n’est pas sollicitée. «Il suffira d’une bonne idée de projet ainsi que d’un dossier bien monté mentionnant les potentialités du projet accompagné des études de marché, etc. pour pouvoir prétendre au premier prix», avance le directeur de la Communication institutionnelle et des relations publi­ques de la banque. Pour cette année, le vainqueur de la catégorie Startup recevra une aide financière non-remboursable pour le démarrage de son projet ainsi qu’un pack spécial incluant un compte courant, un chéquier, une carte visa, un compte Mvola Assurances et BNI Net.

Le groupe Axian accompagnera le lauréat avec un co-working space et attribuera une connexion internet 4G d’un an. Par ailleurs, dans un souci d’impartialité, les membres du jury seront composés, entre autres, des responsables de la BNI Madagascar, de l’Economic development Board of Madagascar, le ministère de l’Industrie du commerce et de l’Artisanat, de journalistes économiques ainsi que de la fédération des cham­bres de commerce malgaches. Tout ce beau monde désignera alors les successeurs des Mada Vision, Gastro Pizza ou encore Teknet Groupe qui se sont servi du trophée comme accélérateur de croissance à leur tout début.