SPORT AUTOMOBILE – Encore deux manches pour le slalom, la dernière pour le run

Un ouf de soulagement pour les concurrents comme pour les amoureux du sport automobile. Si le doute planait ces dernières semaines sur la tenue des manches restantes dans le calendrier de la Fédération du sport automobile de Madagascar, le président de l’instance nationale, Jimmy Rakotofiringa, l’a confirmé en publiant ce week-end le calendrier par discipline du dernier trimestre. Les bruits circulaient sur l’annulation de certaines manches vue la conjoncture politique actuelle dans le pays, à la veille de l’élection présidentielle. Dans la publication, les deux dernières manches du championnat de Madagascar des slaloms et course de côte sont toutes maintenues. La cinquième organisée par le club Asacm aura lieu les 21 et 22 octobre, tandis que la sixième et la dernière se tiendra les 4 et 5 novembre. Les sites de course restent encore à confirmer. Le combat reste rude pour le trio de tête. Le leader provisoire, vainqueur des trois sur quatre manches disputées, Juan Rakotojohary dit Tovonen Jr du club FMMSAM est talonné de près par deux pilotes de l’Asacm, Olivier Ramiandrisoa et Fréderic Rabekoto. Au championnat des Runs, la quatrième et dernière manche organisée par le club AMA est programmée pour le 12 novembre normalement à Arivonimamo. Cette manche sera décisive après la disqualification du vainqueur de la manche inaugurale, Tahiana Rasolojaona «Jaytaxx» lors de la troisième manche. La deuxième manche a été remportée par Tojo Ranaivo et la troisième ravie par Herizo Boarilaza alias Bobo. Pour les autres disciplines, les cinquième et sixième manches du championnat de Madagascar de karting auront lieu respectivement le 19 novembre et le 10 décembre. Et pour le sommet national du virtual Rally, les troisième et quatrième manches ont eu lieu ce week-end et la cinquième et dernière manche est programmée le 25 novembre.