SANTÉ DES OREILLES – Les personnes âgées appelées à des consultations fréquentes

Les personnes âgées sont fragiles de la tête au pied. Les oreilles en font partie. La consultation annuelle de ces organes est recommandée pour cette catégorie de personnes. Les problèmes auditifs sont fréquents chez les personnes âgées. La journée mondiale consacrée à ces dernières est célébrée le 1er octobre. Et pour le centre La Bonté Madagascar, cette célébration a eu lieu ce samedi. À cette occasion, des consultations et soins gratuits des oreilles ont été organisés. Les personnes âgées étaient les plus attendues pour cela. » Il faut préciser que les problèmes auditifs arrivent souvent dans la vieillesse. Quand l’âge avance, l’oreille commence à perdre petit à petit sa capacité. Une consultation annuelle des oreilles est conseillée personnellement pour eux », explique le Docteur Théodore Randrianarisoa de l’Ouïe Madagascar, un otologiste et audiologiste. Ces consultations gratuites ont vu la présence de près d’une quarantaine de personnes âgées. La maladie de l’oreille peut affecter tout le monde. Seulement, pour les personnes âgées, c’est naturel de perdre progressivement l’ouïe. Les consultations fréquentes sont les précautions à prendre. » Cette maladie est inévitable pour cette catégorie de personnes. À partir des consultations effectuées, on pourrait leur prescrire des médicaments ou des appareils auditifs. Le soin figure aussi parmi les priorités en recevant ces personnes », continue le médecin. Cette maladie peut générer des caractères compliqués chez ces seniors. Car ils peuvent être têtus et très difficiles à vivre. Pour pouvoir les aider à vaincre ces tempéraments, les appareils auditifs ainsi que les médicaments sont des alternatives à leurs demandes.

Type de maladie

La maladie des oreilles peut affecter tous les âges. Cela peut apparaître depuis le ventre de la mère, ce qu’ on peut appeler la surdité congénitale. Ce type de maladie est connu dès la naissance également. Il y a l’otite qui pourrait entraîner la surdité totale à défaut de prise en charge. Avec l’otite vient la méningite, une maladie qui peut se produire pendant l’enfance. Par ailleurs, les traumatismes crâniens peuvent être à l’origine des maladies des oreilles. Lors de cette séance de consultations gratuites, presque tous les patients présents ont reçus les soins appropriés à leurs cas.