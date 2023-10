RUGBY XXL ENERGY TOP 20 – Le FT Manjakaray renoue avec le titre

Après trois années de disette, le FT Manjakaray retrouve de nouveau le titre de champion de Madagascar après une grande finale disputée contre le COSFA, hier.

Avec un stade Makis d’andohatapenaka plein à craquer comme un œuf, les rugbymen de FTM ont mis fin au règne des militaires du COSFA en remportant le titre de champion de Madagascar appelé aussi XXL ENERGY TOP 20 jouée hier au stade Makis d’Andohatapenaka. Les Dakarois, appellation des joueurs de Manjakaray ont battu les militaires de COSFA sur le score de 31-27. Dès le début du haka commencé par les militaires, l’ambiance est montée d’un cran suivi de celui des Dakarois qui ont mis en transe leurs supporters venus nombreux. Le FT Manjakaray a donné le coup d’envoi à 15 heures 15 minutes. Sur une première incursion des militaires, Manjakaray a obtenu une mêlée qui n’a rien donné car récupérée par les militaires qui ont botté en touche. Sur une attaque rapide menée par Ylda Ratsimandresy dit Max mais arrêté in extremis à 2 mètres de l’enbut de FTM. Ce n’était que partie remise car après quatre minutes de jeu, Tiana Faniry Randrianarison a marqué le premier essai pour son club qui a mené 5-0. Piqués à vif, les rugbymen de FT Manjakaray ont multiplié les attaques récompensées par trois coups de pied de pénalité et ils ont viré en tête, 9-5 après 13 minutes de jeu. Le premier essai de FTM est arrivé aux dix-septièmes minutes pour creuser l’écart (16-5). Sans paniquer mais revenus petit à petit dans le match, après une mêlée bien négociée, les militaires ont marqué leur deuxième essai pour revenir à 16-12. La sortie de Saïd à la 32e sur carton jaune a pénalisé l’équipe de COSFA car FTM a marqué un nouvel essai pour mener 24-12 à la pause.

Solidarité exemplaire

La deuxième mi-temps a sonné le réveil des militaires par un coup de pied de pénalité pour revenir à 24-15 après 48 minutes de jeu. Pénalisés par deux décisions de l’arbitre qui a arrêté deux avantages nets des militaires, le moral des joueurs de COSFA a été touché. Encouragés par leurs supporters, Hery Zhino a marqué un nouvel essai pour les militaires et ils ne sont plus qu’à 2 points de FTM, 22-24. Pensant avoir fait l’essentiel en marquant un nouvel essai à la 68e minute pour virer en tête 27-24, sur une erreur défensive, le FT Manjakaray a marqué un essai libérateur à la 77e minute pour sceller le sort du match en menant 31-27 et fin de la partie après le gong. Le FT Manjakaray a succédé le COSFA qui a régné depuis 2019 sur le trône de champion de Madagascar. Après le match, Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Manjakaray a confié que « c’est la victoire de toute l’équipe qui a montré une solidarité exemplaire et un esprit combatif sans faille. Après tant d’années de disette, ce nouveau titre de champion de Madagascar a montré que nous sommes une valeur sûre de rugby à Madagascar. Battre le COSFA n’est pas un mince affaire mais nous l’avons battu dignement », conclut-il. Quant à Rija Randria- narison, entraineur de COSFA, il relève : « Nous avons commis trop d’erreurs en perdant facilement la balle surtout à la première mi-temps, en seconde période, nous avons rectifié. Nous avons perdu le match durant les deux dernières minutes de la rencontre et c’est dommage. Nous félicitons le FTM ». Dans le match de classement pour la troisième place , USCAR de la commune urbaine d’Antananarivo a battu 3FB sur le score de 46-38.