RUGBY- PORTRAIT – Un joueur d’origine malgache joue pour l’Italie

Né le 30 avril à Grenoble en Isère, France, Ange Capuozzo d’un père originaire de Naples et d’une mère franco-malgache (par son grand-père) est membre de l’équipe nationale d’Italie des moins de 19 ans. Rappelé en équipe A italien en 2021 par Alessandro Troncon, il est une pièce maitresse de l’équipe nationale italienne de rugby qui a joué à la Coupe du monde qui se joue actuellement en France. Etabli au Pont-de-Claix, commune de l’agglomération grenobloise Ange Capuozzo a commencé le rugby à l’Union sportive Deux Ponts, au Pont-de-Claix, à l’âge de 5 ans, puis il a rejoint le FC Grenoble en 2010, à 11 ans. Il y a joué principalement au poste de demi de mêlée depuis les minimes (catégorie des moins de 15 ans), même s’il a quelques expériences à d’autres postes, comme demi d’ouverture, ailier ou arrière. La mère de l’international italien Marie-Claire Martin (Marie Capuozzo) a vécu à Madagascar durant son enfance et la famille Capuozzo passe régulièrement ses vacances à Madagascar. Les origines italiennes et malgaches d’Ange Capuozzo ont joué un rôle essentiel dans le développement de son identité personnelle. La richesse des cultures malgache et italienne lui a offert une palette d’inspiration infinie. Ange Capuozzo est aussi très actif dans l’humanitaire à Madagascar où il a déjà visité l’association Pachamama pour aider les enfants malgaches à travers le rugby. Devenu professionnel sous le maillot du FC Grenoble le 18 mai 2019, Ange Capuozzo est convoqué pour disputer le championnat du monde junior en Argentine en 2019.

Un essai face aux Blacks

Le 12 mars 2022, Ange Capuozzo a obtenu sa première cape sous l’équipe nationale senior de l’Italie pour affronter l’Écosse au Stade olympique de Rome dans le cadre du Tournoi des Six Nations 2022. Dès son premier match, il a inscrit un doublé en entrant à la mi-temps. Une semaine plus tard, il est titularisé face au pays de Galles et permet à son équipe de s’imposer pour la première fois depuis 2015 dans le Tournoi des Six Nations grâce à sa relance de plus de 60 mètres conclue par un essai italien. En mai 2023, il est sélectionné avec la Squadra Azzurra dans un groupe de 46 joueurs en vue de la Coupe du monde 2023, au cours de laquelle il est titulaire et se distingue notamment en marquant un essai face aux All Blacks, malgré une lourde défaite 96-17. Le sélectionneur Italien Kieran Crowley a replacé son « facteur X » comme il appelle Ange Capuozzo à l’arrière pour tenter de contrer le jeu au pied Français mais les Italiens ont perdu sur le score de 7-60. Eliminé dès la phase de poule, la Squadra Azzurra d’Ange Capuozzo a déjà plié bagage à la Coupe du monde de rugby 2024.