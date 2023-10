ROBOTIQUE – Le premier match de Robotikoo inspire l’espoir

Hier, l’équipe de Robotikoo a pris part à son tout premier match lors de la compétition «First Global Challenge 2023» qui se déroule à Singapour. Cette équipe a formé une alliance avec les équipes de la Palestine et du Costa Rica, toutes trois arborant fièrement le bleu, pour affronter l’équipe rouge, composée de l’Afrique du Sud, de Palau et des Iles Vierges britanniques. Le match a été intense, et l’équipe bleue a réussi à obtenir un total impressionnant de trente-deux points, tandis que l’équipe rouge n’a pas démérité avec trente points au compteur. Il est important de noter que ce match ne constituait pas une élimination, mais plutôt une opportunité de cumuler un maximum de points. Pour la journée d’aujourd’hui, l’équipe de Robotikoo prévoit de s’allier avec les équipes du Yémen et de l’Irlande pour les prochains matchs. Au total, l’équipe disputera au moins six matchs afin d’accumuler un maximum de points dans cette compétition de haut niveau. «Nous entretenons de grands espoirs pour la suite de la compétition, car notre stratégie a été remarquablement efficace jusqu’à présent. L’alliance que nous avons formée s’avère être une source cruciale de points pour nous», souligne Law Antony, le mentor de l’équipe.